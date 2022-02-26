نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فطائر الزبدة الطرية بأسهل طريقة وألذ طعم في المقال التالي
تعد فطائر الزبدة الطرية من أنواع المخبوزات التي تتميز بطعم شهي ومحبب للكبار والصغار، وهى من الوصفات السهلة التي يمكن تحضيرها في المنزل بطريقة بسيطة، كما أنها تتميز بشكل جميل يشبه الوردة ومزينة بالسمسم على الوجه مما يكسبها شكل جذاب ومميز، وتعد الفطائر وجبة إفطار خفيفة للأطفال مع كوب من الشاي أو الحليب، ويمكن إعدادها سادة أو محشية بالجبن أو السكر، وسوف نقدم لكي من خلال موقع ثقفني، أسهل طريقة لعمل فطائر الزبدة الطرية بألذ طعم.
مكونات فطائر الزبدة
يتم تحضير فطائر الزبدة بمكونات متوفرة في المطبخ، وسوف نقدم لكم المكونات بالمقادير المضبوطة التي تعطي نتائج مميزة من حيث الطعم والشكل، وهي كما يلي:-
- كوب من الحليب الدافئ (250 مللي).
- كوب من الماء الدافئ ( 250 مللي).
- 2 ملعقة كبيرة سكر.
- ملعقة كبيرة ونصف من الخميرة الفورية (16 جرام).
- ملعقة كبيرة زبادي.
- نصف كوب زبدة مذابة (120مللي).
- 2 بياض بيضة.
- 6 أكواب من الدقيق الفاخر أو متعدد الاستعمالات (850 جرام).
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
لدهن الوجه
- 2 صفار بيضة.
- ملعقة كبيرة حليب.
- ربع ملعقة صغيرة نسكافيه.
الحشوة
- كوب من الزبدة بحرارة الغرفة.
طريقة التحضير
طريقة تحضير فطائر الزبدة سهلة وتتم بخطوات بسيطة كالتالي:-
- في العجان الكهربائي نضع كوب من الحليب الدافئ، كوب من الماء الدافئ، ملعقتين كبيرتين من السكر وملعقة كبيرة ونصف من الخميرة ونقلب جيداً ثم نضع ملعقة كبيرة من الزبادي وبياض بيضتين ونصف كوب من الزبدة المذابة ونخلط المكونات جيداً.
- ثم نقوم بإضافة ثلاثة اكواب من الدقيق ونصف ملعقة صغيرة من الملح وملعقة صغيرة من البيكنج بودر ونخفق جيداً لمدة 10 دقائق حتى نحصل على عجينة طرية.
- نضع العجينة في إناء مدهون بقليل من الزيت وتترك لتختمر في مكان دافئ لمدة ساعة حتى يتضاعف حجمها.
- نقسم العجينة إلي كرات متوسطة الحجم وتوضع في صينية مدهونة بقليل من الزيت.
- ثم نفرد كرات العجين بشكل بيضاوي وندهنها بالزبدة ثم نقوم بلفها رول ثم نقسم الرول بالسكين بشكل طولي باستخدام السكين ونلفه على شكل ضفيرة.
- نشكل الضفيرة على شكل كعكة دائرية ونضعها في صينية بها ورق زبدة.
- ثم ندهن وجه العجين بخليط صفار البيض والحليب والنسكافيه وتزين بالقليل من السمسم.
- تخبز الفطائر في فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 200 مئوية على الرف الأوسط لمدة 25 دقيقة حتى تنضج وتأخذ لون ذهبي.
- بعد تمام النضج نخرج الفطائر من الفرن وندهنها بقليل من الزبدة المذابة ونتركها لتبرد ثم تقدم بألف صحة وعافية.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ