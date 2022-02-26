نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كيكة النمر ذات الشكل الفريد في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة للغاية في المقال التالي
كيكة النمر ، من الوصفات التي تتميز بشكل فريد، كما أن مكوناتها بسيطة للغاية ومتوفرة وليست مكلفة ويمكن تزينه بالعديد من أنواع الصوصات الحلوة مثل صوص النوتيلا أو الكراميل أو بالكريم شانتيه.
كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل كيكة النمر.
مكونات كيكة النمر
تتكون هذه الكيكة من مكونات متوفرة وبسيطة ورخيصة الثمن ومكوناتها كالتالي:
- عدد أربع بيضات
- أربع أكواب من الدقيق.
- كوب ونصف من السكر أو حسب الرغبة.
- ملعقة وثلث من شيف كيك (محسن الكيك).
- ملعقة من الفانيليا السائلة.
- كوب وثلث من الحليب.
- ثلاث ملاعق ونصف من الكاكاو الخام.
- كوب من الزيت مخلوط مع أربع مكعبات من الزبدة.
- ملعقة وثلث من الخل.
- عصير ثمرة ليمون.
- رشة من ملح.
طريقة التحضير
سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل كيكة النمر وطريقة تحضيرها كالتالي:
- نقوم بخلط البيض مع السكر وعصير ثمرة الليمون في الخلاط جيدا.
- وبعدما يتم خلط البيض مع السكر نضيف إليهم الزيت والزبدة والفانيليا ونخلطهم جيدا مع بعضهم البعض.
- ثم نقوم بإضافة رشة الملح ومحسن الكيك إلي الدقيق ونقلبهم مع بعضهم البعض.
- ثم بعد ذلك نقوم بإضافة خليط البيض الذي قمنا بخلطه مع بقية المكونات إلى الدقيق ونخلطهم جيدا.
- بعد ذلك نقوم بإضافة كوب الحليب وملعقة الخل إلي خليط الكيكة ونخلطهم جيدا مع بعضهم البعض حتى تتجانس جميع المكونات.
- ثم نقوم بعد ذلك بخلط نصف كمية الكيك مع الكاكاو الخام.
- ثم نقوم بإحضار صينية وبواسطة مغرفة أو ما شابه نقوم بصب القليل من خليط الكيكة المخلوطة بالكاكاو ثم البعض من خليط الكيكة العادي وهكذا حتى ننتهي من جميع الكمية.
- بعد ذلك نقوم بإشعال الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية وندخل الصينية في الفرن لمدة نصف ساعة.
- وبعد مرور الربع ساعة نقوم بتهدئة النار ونشعل الفرن من الأعلي حتي يتحمر وجه الكيكة.
- وبعدما يتحمر وجه الكيكة نقوم بإخراجها ونضعها جانبا حتي تبرد.
- ثم تكون بعد ذلك جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء.
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