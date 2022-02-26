بدون فرن طريقة عمل فطائر الطاسة في 10 دقائق أحلي وجبة هيحبها الكبار والصغار

بدون فرن طريقة عمل فطائر الطاسة في 10 دقائق فطائر الطاسة هي من المخبوزات البسيطة التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص، ويتم تحضيرها بسهولة وتعتبر وجبة إفطار خفيفة دائما تبحث الأمهات عن أفضل طريقة لعمل الفطائر اللذيذة بمكونات بسيطة ومتوفرة في كل مكان، لذلك سوف نقدم لكم هذه الوصفة من خلال مقالنا هذا في سطور قليلة.

بدون فرن طريقة عمل فطائر الطاسة في 10 دقائق

من خلال بعض المكونات يمكنك تحضير الفطائر اللذيذة التي يحبها الكبار والصغار، وتعتبر مكوناتها بسيطة ومتوفرة في كل منزل وغير مكلفة، وتتمثل هذه المكونات من الآتي:

حوالي 2 كوب من الدقيق الأبيض المنخول.

عدد 2 من البيضة.

كوب من اللبن الحليب السائل.

2 ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

ملعقة صغيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من السمن.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

مقدار من الجبن الرومي أو أي نوع من الجبن.

مقدار مناسب من الطماطم.

فلفل أخضر.

زيتون شرائح.

طريقة التحضير

من خلال الخطوات التالية يمكنك عمل فطائر الطاسة اللذيذة، وتتمثل تلك الخطوات في كلا من:

يتم تحضير وعاء عميق ونضع به كلا من الدقيق المنخول والملح والنشا وتقلب المكونات جيدا.

يضاف اللبن بالتدريج حتى يختفي الدقيق، ثم نضع البيض وتقلب المكونات جيدا.

نضع الخل على العجين ثم نضع ملعقتين من الزيت.

ثم يمكنك تقليب المكونات جيدا ثم نتركها خمس دقائق.

نحضر صينية مدهونة زيت ونفرد بها العجينة بسمك متوسط.

كما يمكنك وضع الحشوات على الفطائر، ونغلق أطرافها مع دهن الأطراف زيت حتى تلتصق.

نضع الفطائر في طاسة حتى يصبح لونها ذهبي.

وتقدم مع الصوص المفضل لديك.

ملحوظة

حيث أنه أفضل طريقة لنجاح الفطائر هو استخدام دقيق متعدد الاستخدامات، والمكونات لابد من التأكد من أنها بدرجة حرارة الغرفة.