سوف نطبخ يوم ونرتاح باقي الشهر تعرفي على تحضيرات الدجاج بتتبيلات مختلفة

مقادير عمل تتبيله الدجاج هي: علبة كبيرة لبن زبادي، 3 فصوص ثوم، ملعقة كبيرة زنجبيل مبشور، نصف ملعقة صغيرة فلفل حار، نصف ملعقة صغيرة (بابريكا) فلفل أحمر حلو، ملعقة صغيرة كركم أصفر، عصير ليمونه، طريقة التحضير هي: يتبل الدجاج بالملح والفلفل ويوضع على طبق مسطح، يُمزج اللبن مع الثوم والكركم وعصير الليمون ويُقلب المزيج ثم يُسكب المزيج فوق قطع الدجاج، انقعي قطع الدجاج بالصلصة غطيها وضعيها في الثلاجة لمدة ساعتين، أخرجي قطع الدجاج من الثلاجة قبل نصف ساعة من الطهي، ثم اشويها لمدة ثلث ساعة مع التحريك من حين لآخر، ثم قدميها مع شرائح الليمون.

