خلطتي السرية ضعيها علي الكفتة هتضاعف حجمها وهتخليها متماسكة انسي أنها تكش أو تفك منك تاني

خليط الكفتة المشوية من الخلطات سهلة التحضير، والتي من الممكن أن نقوم بعملها من خلال استعمال مقادير بسيطة، وتلك المقادير تعمل على التحسين من النكهة للحم المفروم، وبالتالي يكون تحضير الكفتة سهل، ولا يأخذ الوقت الطويل، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المكونات الأساسية والتي من الممكن أن تعطي النكهة الممتازة للحم المفروم والكفتة بعد شويها، وتلك الطريقة تعد ممتازة لعمل كفتة تشبه في مذاقها ونكهتها لكفتة المشوية والتي يتم تحضيرها بالمحلات وأشهر المطاعم، وإليك مقادير الكفتة الأساسية، وأهم الخطوات التي تساعد في التحضير لخليط الكفتة.

طريقة عمل الكفتة المشوية

من الممكن أن تقوم ربة المنزل بعمل أفضل نوع من أنواع الكفتة المشوية، وهذا ما يكون من خلال استعمال مكونات بسيطة، ولها القدرة على أن تكسب الكفتة الطعم المحبوب من الكثيرين، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أقوى خليط من الممكن أن يساعد في عمل نوع الكفتة المشوية أو كفتة الحاتي وبمقادير بسيطة، وبأقل وقت ممكن.

مكونات لعمل الكفتة المشوية

من أسهل الطرق التي من الممكن من خلالها عمل الكفتة المشوية هي تلك الطريقة القادمة، والتي سنتعرف عليها من خلال الآتي، ومن الممكن استخدام المكونات الآتية:

كيلو من اللحم المفروم.

بهارات مشكلة.

ربع كوب من مكون البقسماط.

نصف ملعقة من البيكينج بودر.

ملح وفلفل أسود ناعم.

بقدونس مفروم.

بصل مبشور.

طريقة تحضير الكفتة المشوية

من الممكن لكل ربة بيت أن تقوم بعمل الكفتة المشوية، وهذا ما يكون من خلال الاستعانة بالمكونات السابقة واتباع الطريقة القادمة: