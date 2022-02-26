نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مكون سري خطير ضعيه على البطاطس المقلية هتبقي مقرمشة ولذيذة ومش هتشرب زيت نهائيا في المقال التالي
البطاطس المقرمش هي أحد الوجبات اللذيذة التي تقوم الأمهات بإعدادها أطفالهم لأن الأطفال يحبون البطاطس بشكل كبير وهناك العديد من أشكال البطاطس اللذيذة التي يمكن اعدادها في المنزل ولكن رغم ذلك فإن الأطفال يحبونه كثيرا تناول البطاطس المقلية التي يتم اعدادها في مطاعم الوجبات السريعة التي تقوم بإعداد البطاطس بشكل مختلف ولذيذ ولكن هذه البطاطس رغم ان لها طعم لذيذ مميزة لأنها تحتوي على العديد من الأضرار التي يمكن الحصول عليها خلال هذا المقال سنتحدث عن طريق يمكن من خلالها إعداد البطاطس دون استخدام كمية كبيرة من الزيوت حتى لا تضر الأطفال ولكن هذه البطاطس تكون لذيذة وسيحبها الأطفال بسبب طعمها الجميل.
مكونات إعداد البطاطس المقرمشة بدون زيوت
حتى يكون طعم البطاطس لذيذة إضافة كمية كبيرة من الزيوت لابد من استخدام بعض المكونات التي تساعد على قلى البطاطس بشكل مميز ويكون لها طعم جميل وفيما يلي سنتحدث عن المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد البطاطس دون استخدام كمية كبيرة من الزيت هذه المكونات هي:
- ملعقة كبيرة من الزعتر
- ملعقة كبيرة من زيت الزيتون
- ثلاث حبات كبيرة من البطاطس
- ملعقة من الملح
- ملعقة من الفلفل الأسود
- ملعقة من التوابل المشكلة
طريقة إعداد البطاطس المقرمش بدون زيوت
فيما يلي سنتحدث عن طريقة يمكن من خلال إعداد البطاطس المقرمشة دون استخدام كمية كبيرة من زيت وهذه الطريقة هي:
- نحضر قدر كبير يحتوي على الماء المغلي بعد ذلك نبدأ في تقطيع البطاطس إلى شرائح طويلة ونضع شرائح البطاطس داخل الماء المغلي ونضيف لها ملعقة من الملح وملعقة من الفلفل الاسود.
- بعد مرور 5 دقائق نخرج البطاطس من الماء المغلي حتى لا تنضج بشكل كامل.
- بعد ذلك نحضر صينية كبيرة حتى نضع فيها جميع شرائح البطاطس دون أن تكون أي حبة فوق الأخرى.
- بعد ذلك نضيف على شرائح البطاطس ملعقة من زيت الزيتون وملعقة من الزعتر ونضع البطاطس داخل الفرن لمدة 1\2 ساعة تقريبا حتى تكون جاهزة وناضجة بعد ذلك يتم تقديم البطاطس ويقول لها طعم لذيذ.
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