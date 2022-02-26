طريقة عمل أحلى وأسرع وجبة عشاء مغذية من البطاطس

تعد وجبة البطاطس من الوجبات الخفيفة، كما أنها مفضلة لدى الكثيرين من الكبار والصغار وتعتبر من الوجبات المفيدة والمغذية، وتختلف الطرق التى تقدم بها البطاطس فمنها مايقدم كمقبلات بجانب الأكلات المختلفة ومنها مايقدم كوجبة رئيسية كالبطاطس المحشية باللحمة المفرومة وصينية البطاطس باللحمة أو بالفراخ، وكذلك منها البطاطس البوريه أو إدخال البطاطس المسلوق فى العديد من الوصفات أو فى المعجنات، وكل يوم نبحث عن وجبات جديدة تصنع من البطاط، واليوم سوف نتعرف سوياً من خلال موقع ثقفني على مكونات وطريقة تحضير أحلى وجبة عشاء من البطاطس بالتفصيل.

مكونات وجبة البطاطس

تحتوي وجبة البطاطس على مجموعة من المكونات البسيطة والغير مكلفة وموجودة بالمنزل وهى كالتالي:

٤ حبات من البطاطس.

ملعقة صغيرة من الملح.

٢ حبة من البيض.

ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.

رشة من الفلفل.

٣ ملعقة كبيرة من النشا.

زيت للقلي.

للتغليف

كوب من الدقيق العادى.

حبة من البيض.

٣ ملعقة كبيرة من اللبن.

كوب من البقسماط.

طريقة الاعداد والتحضير

طريقة عمل وجبة البطاطس سهلة وسريعة جداً ويمكنك تنفيذها بكل سهولة وهى كمايلي:

نحضر حلة مناسبة لتسلق بها بطاطس ونضع بها بطاطس بعد غسلها جيدا وعليها كمية مناسبة من الماء ونضعها على النار حتى تنضج. بعد ذلك نقوم بتقشيرها ونضعها فى وعاء كبير ونهرسها جيداً بواسطة هراسة البطاط. ثم نضيف عليها الملح والثوم المفروم والنشا والبيض ونعجن المكونات مع بعضها كويس جداً حتى تصبح مثل عجينة طرية. بعد ذلك نضعها فى كيس حلواني بدون بلبلة ونحضر صينية مربعة ونفرشها بورق الزبدة. نقوم والكيس نقوم بعمل اصابع طويلة بطول الصينية. ثم ندخلها الفريزر ونتركها لمدة ٣٠ دقيقة حتى تتماسك. بعدها نخرجها من الفريزر ونقطعها بالسكين على شكل أصابع بحجم مناسب. نحضر ثلاث أطباق مناسبة واحد نخفق به البيضة وعليها اللبن والثاني يكون واسع شوية لنضع بن الدقيق وآخر مثله لنضع به البقسماط. ثم نأخذ الأصابع واحد واحد ونضعه الأول فى الدقيق ثم فى البيض وبعد ذلك فى البقسماط ونغلفه جيداً. نحضر طاسة عميقة ونضع بها كمية مناسبة من الزيت للقلي ونضعها على النار حتى يسخن الزيت ثم نضع الأصابع لقليها حتى تتحمر وتأخذ اللون الذهبي الجميل. نخرجها على مناديل مطبخ للتخلص من الزيت الزائد. ثم نضعها فى طبق التقديم وتقدم وبالف هنا وشفا واستمتعوا بأحلى وأسرع وجبة عشاء.

فوائد البطاطس المسلوقة

تحتوى البطاطس المسلوقة على الكثير من الفوائد الصحية للجسم وسنتعرف على بعضها فيمايلي: