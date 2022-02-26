كوب واحد لتنظيف وعلاج الشرايين ستخرج من شراينك دهون ملتصقة ومتراكمة وسينتعش قلبك

تحتوى بذور الرمان على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تساعد في سيلان الدم وعدم تكون خصرات الدم والجلطات،

والجلطات نوعين نوع سهل معالجته وهو عبارة عن تكون تخثر كتلة من الدماء والآخر جلطة في الشرايين أو القلب وهذه من الممكن أن تؤدى للوفاة.