طريقة تحضير العزيزية الدمياطي بمجموعة مكونات مغذية وصحية للجسم

طريقة تحضير العزيزية الدمياطي التي تعد من أكثر أنواع الحلويات المشهورة في دمياط، وتتكون من مجموعة من المكونات الصحية المفيدة التي تعمل على تغذية الجسم وخاصة الأطفال الصغار لكي نبني أجسامهم بطريقة سليمة، ومن هذه المكونات المهمة الحليب وجوز الهند والنشا وبعض الأنواع الأخرى، كما أن تختلف كل طريقة عن الأخرى من حيث المقادير وطريقة التجهيز على حسب كل شخصية، واليوم سوف نتحدث بكل بساطة على مكونات عمل العزيزية الدمياطي وكيفية تحضيرها بالخطوات من خلال هذه المقالة.

مكونات عمل العزيزية الدمياطي

تعد مكونات عمل العزيزية الدمياطي من المكونات المفيدة للجسم والصحة وخاصة للأطفال الصغار لبناء أجسامهم بطريقة سليمة وهذه المكونات كما يلي:-

ربع كيلو من المكرونة الاسباجتي.

كوب من السكر.

٢ ملعقة كبيرة من جوز الهند.

¾ كوب من النشا.

٢ ملعقة كبيرة من الزبدة.

كيلو من الحليب السائل.

كيس من الفانيليا البودرة.

نصف كوب من الماء.

طريقة الإعداد والتحضير

تعتبر طريقة هذه الحلوى الدمياطية من الطرق البسيطة المشهورة فهيا بنا نتعرف عليها الآن وهي كما يلي:-