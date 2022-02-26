طريقة عمل الفايش الصعيدي بكل تكاته واسراره

الفايش الصعيدي يعد من أفضل السناكس المحببة و أيضاً أساسي على مائدة الفطور مع كوب الشاي بلبن ، ويرجع انتشارها لسهولة تحضيرها وتوافر مكوناته يمكن تناولها في أي مكان كالمدرسة أو العمل.

مكونات عمل الفايش الصعيدي:

نصف كيلو دقيق.

كوب لبن دافئ.

ربع كوب زيت.

ملعقة كبيرة خميرة.

ملعقة كبيرة سكر.

ملعقه كبيره خل.

ملعقه صغيره كركم.

رشه ملح.

للدهن:

بيضة.

رشة سكر.

طريقه عمل الفايش الصعيدي:

أولاً في ربع كوب ماء دافئ نقوم بوضع الخميرة والسكر والملح ونقلبهم جيداً ثم نتركهم حتى تخمر. يلزم التأكد من فاعلية الخميرة فهي تعد أساس العجينة فبدونها لا تخمر العجينه. نقوم بخلط المكونات الجافة معاً الدقيق والملح والكركم والسكر ونقلهم أكثر من مره لضمان عجينة هشة. نضيف إلى المكونات الجافه الخميرة التي اختمرت والزيت والخل ونضيف اللبن تدريجياً مع الإستمرار في العجن لمده لا تقل عن 10 دقائق لضمان عجينة ناعمة. ثم نغطي العجين و نتركها فى مكان دافئ حتى تخمر لمده لا تقل عن ساعه. بعد أن تختمر العجينة نقوم بتقسيمها إلى كرات ونضعها في صينية ونتركها 10 دقائق حتى ترتاح ثم نحضر صينية وندهنها بالسمن و ناخذ كل واحدة من الكرات ونفردها بسمك سنتي ونلفها رول ونرص بصينية وعند الانتهاء من كمية العجين نقوم بترك العجينة في الصينية تخمر مره أخرى لمده نصف ساعة. نبدأ في تحضير خليط دهن الفايش نضع بيضه مع السكر ونقلبهم جيداً حتى تتجانس المكونات معاً ونقوم بدهن الفايش ثم دخوله إلى فرن ساخنة من قبل على درجة حرارة متوسطة على الرف الأوسط حتى تنضج تماماً ثم نشعل الشواية لمده عشر دقائق تأخذ اللون الذهبى الخفيف. وعندما تنضج تماماً نتركها حتى تبرد ثم نقوم بتقطيعها ورصها في صينية مره أخري وندخلها ثانيتاً الفرن لمدة 30 دقيقة لكي تنشف وتصبح مقرمشة، ونقدمها وبالهناء والشفاء.

ملاحظات نجاح الفايش الصعيدي:

يجب إستخدام دقيق خاص بالمخبوزات ونخله أكثر من مرة. ترك العجينة تخمر واختبار فعاليتها قبل استخدامها لضمان نجاح الوصفة. يلزم أن يكون الفرن ساخن قبل وضع الفايش حتى يصبح هش. عند إدخال الفايش الفرن مره اخرى نهدئ النار ونتركها حتى يحمر ويقرمش.

مكونات الفايش الفرنساوى:

6 حبات بيض.

5 كوب دقيق.

1 كوب زيت.

كوب وربع سكر.

بيكنج بودر.

فانيليا.

2 معلقه كبيرة ينسون.

طريقة التحضير: