كريم البنجر السحري بديل المكياج لبشرة نضرة ومشرقة

كريم البنجر من أفضل الكريمات التي تعمل على زيادة نضارة البشرة وتغذيتها، وهو من الوصفات المفيدة جداً في التخلص من حب الشباب والبقع الداكنة، كما يفيد في ترطيب البشرة مما يمنع ظهور التجاعيد لأن البشرة الجافة تظهر عليها علامات التقدم في العمر مبكراً، ويمكنك استخدام كريم البنجر كبديل طبيعي لمستحضرات التجميل فهو يمنح بشرتك حيوية ونضارة ملحوظة ويوحد لون البشرة، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نقدم لكم أسهل طريقة لعمل كريم البنجر السحري بديل المكياج

مكونات كريم البنجر

يتم تحضير كريم البنجر السحري بمكونات بسيطة ومفيدة للبشرة، وهي كما يلي:-

ثمرة بنجر مقشرة.

ملعقة صغيرة نشا.

قطرتين زيت زيتون.

ملعقة كبيرة فازلين أو كريم مرطب.

طريقة تحضير كريم البنجر

طريقة تحضير كريم البنجر سهلة وسريعة، وتتم بالخطوات التالية:-

نبشر ثمرة البنجر المقشرة ثم نصفيها بمصفاة للحصول على ماء البنجر. نضيف ملعقة صغيرة من النشا على ثلاث ملاعق كبيرة من ماء البنجر ونقلب المكونات على البارد، ثم نضع الخليط على حمام ماء ساخن. نقلب الخليط جيداً حتى نحصل على قوام كريمي، ثم نترك الخليط يبرد قليلاً ثم نضيف قطرتين من زيت الزيتون مع التقليب حتى تمتزج المكونات مع بعضها. نضيف ملعقة كبيرة من الفازلين أو أي كريم مرطب ونستمر في التقليب حتى تمتزج المكونات. يحفظ الكريم في علبة جافة ونظيفة ومحكمة الغلق في الثلاجة لحين الاستخدام، وتدوم مدة صلاحيته أسبوعين بشرط الحفظ في الثلاجة. يستخدم الكريم كمرطب للبشرة وبديل للمكياج حيث يعمل على منح الوجه النضارة والتفتيح.

ماسك البنجر لتوريد الخدين

المكونات

ملعقة صغيرة ماء بنجر.

ملعقة صغيرة من الجيلسرين.

طريقة التحضير

نمزج عصير البنجر مع الجلسرين جيداً، ثم نوزع الخليط على الخدين بحركات دائرية. نترك الماسك على البشرة لمدة 20 دقيقة ثم نغسل البشرة بالماء الفاتر.

وصفة لتنعيم وتوريد الشفايف

يعمل البنجر على التخلص من اسمرار لون الشفايف، ويتم تحضير الوصفة كالتالي:-

اخلطي ملعقة كبيرة من ماء البنجر مع ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو وقطرات من فيتامين E وهما من المكونات التي تعمل على تغذية وتنعيم الشفايف والخدود.

ثم نقوم بتدليك الشفايف والخدود بالخلطة ثم نتركها لمدة ربع ساعة ثم نمسح الشفايف والخدود بمنديل ناعم.

فوائد البنجر للبشرة

البنجر له العديد من الفوائد لصحة البشرة لأنه غني بالعديد من العناصر الغذائية المفيدة، ومن أهمها ما يلي:-