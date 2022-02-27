بملعقة واحدة من الأرز احصلي على شعر طويل وكثيف ولامع خلال أسبوع واحد لن تصدقي النتيجة

لن يقتصر الأرز على الطعام فقط بل يتميز بفوائدة الكثيرة للشعر فهو يساعد في الحصول على شعر طويل وكثيف ويساعد الفتيات على توفير أموال كثيرة لشراء المنتجات الخاصة بالعناية بالشعر لكي يصبح طويل وناعم ولامع، واليوم نقدم لكم مجموعة متنوعة من وصفات ماء الأرز لعلاج جميع مشاكل الشعر وجعله طويل خلال أسبوع واحد فقط.

تطويل وتكثيف الشعر بالأرز

المكونات:

نصف كوب أرز.

3 أكواب ماء.

طريقة التحضير والاستخدام:

نشطف الأرز أولا بالماء الجاري للتخلص من الشوائب والأتربة العالقة به ثم يوضع في وعاء ونغمره بالماء. يترك لمدة 30 دقيقة مع التقليب من وقت لأخر حتى يتغير لون الماء وتسقط بداخله الفيتامينات والمعادن. بعد ذلك نصفي الأرز ونتركه في درجة حرارة الغرفة لمدة يوم حتي يتخمر ويصبح حامض. نغسل الشعر بهذا الماء عن طريق الوقوف على الحوض ووضع وعاء عميق بالأسفل ونكرر الخطوة عدة مرات. ندلك الشعر جيدا ثم يغطي ويترك لمدة ساعة ثم يشطف بالماء الفاتر والشامبو تكرر هذه الوصفة يوميا ولمدة أسبوع.

تطويل الشعر في أسبوع واحد

ماء الأرز والصبار:

المكونات:

ملعقة كبيرة من الصبار.

كوب من الأرز.

كوب من الماء.

5 قطرات من زيت اللافندر.

طريقة التحضير والاستخدام:

نقوم بنقع الأرز في ماء نظيف لمدة يومين ثم يصفي ونضيف على الماء الصبار مع زيت اللافندر ونقلب جيدا حتى تتجانس المكونات.

نضع الخليط في زجاجة بخاخ ويوضع على الشعر بداية من الجذور مع التدليك بحركات دائرية لمدة 10 دقائق لتنشيط الدورة الدموية.

يترك الخليط لمدة ساعتين ثم يغسل بالماء الفاتر والشامبو تكرر هذه الخلطة مرتين أسبوعيا لحين الحصول على النتيجة المطلوبة.

2. ماء الأرز وحليب جوز الهند:

المكونات:

كوب أرز.

2 ملعقة كبيرة زيت خروع.

2 ملعقة زيت زيتون.

كوب حليب جوز الهند.

طريقة التحضير والاستخدام:

بشطف الأرز سريعا بالماء ثم ينقع في ماء دافئ لمدة 10 ساعات وبعد ذلك يصفي من الماء ثم نضيف زيت الزيتون.

مع زيت الخروع وحليب جوز الهند نضع الخليط على الشعر بالكامل مع التدليك ثم يترك لمدة ساعتين ويغسل بالماء الفاتر والشامبو.

تكرر هذه الوصفة مرة واحدة أسبوعيا ولمدة شهر للحصول على شعر طويل وكثيف وتساعد أيضا على تغذية بصيلات الشعر.

ماء الأرز وعصير البصل لتطويل الشعر وتكثيفه

المكونات:

كوب من الأرز.

حبة بصل.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من زيت اللافندر.

طريقة التحضير والاستخدام: