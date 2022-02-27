طريقة عمل البانية اللذيذ بالخطوات وأسرار التتبيلة الممتعة التي يبحث عنها الأشخاص من عشاق اكل البانية لتكون من السهل الأكلات التي تتمتع بالمذاق واللذة الرائعة كما من المعروف أن البانية يختلف طرق اعدادة وعملة واصبح في أيامنا هذا من الوجبات الأساسية التي يتم تقديمها للعائلة والأطفال ويتم من هذا المقال الوصول لطرق عمل البانية خلال تلك السطور.

طريقة عمل البانية

نقوم بإحضار المكونات والمقادير المطلوبة لطهي وصنع البانية كالتالي:



بسماط.

رشه ملح.

شوية فلفل اسود.

نصف كيلو دجاج مفروم.

بيض.

دقيق فاخر.

كوب بصل مبشور.

زيت طعام.

كوب بطاطس مبشورة.

معلقة كمون.

معلقة بابريكا.

نصف كوب نشا.

الخطوات وطريقة العمل

يتم إضافة البسقاط بعد طحنه ونضيف النشا والبابريكا والكمون والملح والفلفل الأسود علي بانية الدجاج. يتم تقليب الخليط ثم نعفر البانية في الدقيق والبيض والبسماط، ونذكركم برابط طريقة عمل كباب الحلة. بعدها يتم القلي في الزيت حتى الوصول للون الذهبي ويتم تقديمه.

طريقة عمل البانية الكرسبي

المقادير



الخبز.

زيت طعام.

صدور دجاج حسب الرغبة.

بودرة بصل.

نصف كوب دقيق متعدد الاستخدام.

كوب لبن.

بسماط.

عدد اثنين بيض.

معلقتين من عصير الليمون.

رشه فلفل اسود.

شوية ملح.

ثوم بودرة.

بهارات لحم.

مستردة.

طريقة عمل بانية الدجاج

يتم تحضير صدور الدجاج ثم يتم تتبيلها بالملح وفلفل وثوم بودرة وبصل بودرة وثوم مفروم وعصير الليمون وبهارات ومستردة، وإليكم رابط طريقة عمل الكيكة. نقوم بوضع الصدور في الدقيق وخليط البيض واللبن ثم البسماط. يتم تقليبها جيدا في زيت ساخن ثم نقدمها في طبق أو نقوم بوضعها في ساندوتشات، وإليكم رابط طريقة عمل الكسكسي.

طريقة عمل تتبيلة البانية بطريقة سهلة

المكونات

فلفل اسود، ملح حسب الرغبة.

بسماط.

ربع كوب لبن.

عصير ليمون.

بصلة واحدة.

نصف كيلو شرائح دجاج.

مكعب مرق دجاج.

معلقة بهارات دجاج.

كوب دقيق ابيض فاخر.

بيضة واحدة.

طريقة الأعداد

أولا علينا بتجهيز الكبة حتي يتم فرم البصل و مكعب مرقة الدجاج. القيام بإضافة البهارات وعصير الليمون حتي يتم الحصول علي التتبيلة الجيدة. يتم وضع التتبيلة على شرائح الدجاج لتكون شرائح الدجاج مغطاة بالبهارات من كل الجوانب والاتجاهات حتى يكون طعمها رائع في النهاية، وإليكم رابط طريقة عمل الرنجة.

وصلنا لختام شرح طريقة عمل البانية اللذيذ بالخطوات وأسرار التتبيلة الممتعة.