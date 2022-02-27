فكرة عبقرية لسلق الكرنب بدون ماء بسرعة الصاروخ هتعملي أكثر من 5 وحدات بدون تعب

من الممكن أن يتم سلق الكرنب وبمنتهى السهولة من خلال الاستعانة بخطوات بسيطة، وتلك الخطوات من الممكن الاستعانة بها لسلق أسرع وأكثر سهولة لخضار الكرنب، وهذا ما يكون لعمل أفضل وصفت من محاشي خضار الكرنب، والتي تعد من بين أكثر وأشهر الوجبات الشعبية المحبوبة، والمفضلة بالبيوت المصرية والعربية، ومن خلال ما سيلي الذكر له من تلك الفقرات القادمة نتحدث بالتفصيل عن أهم الخطوات التي من الممكن أن تساعد في السلق السريع للكرنب من دون الاستعانة بالماء.

سلق الكرنب بدون ماء

سلق الكرنب بدون استعمال الماء طريقة يتم البحث عنها من قبل كل ربة منزل، حيث تعتبر وصفة الكرنب المحشي سهلة التحضير من خلال الاستعانة بالميكرو ويف وهذا ما يكون لسلق الكرنب ومن دون أي استخدام للماء أو أوعية وآنية كبيرة الحجم لإنجاز خطوة السلق للكرنب، ومن خلال الاستعانة بفرن الميكرو ويف نحصل على الورق رطبا ولينا وخالي من أي مناطق جافة، ومن خلال الآتي نوضح أهم الخطوات الأساسية والتي من خلالها يكون من السهل الحصول على الكرنب مسلوق وجاهز على الاستخدام.

خطوات لسلق الكرنب بدون ماء

من أهم الخطوات التي من الممكن أن تساعد في إنجاز السلق للكرنب ما يلي في النقاط القادمة:

الخطوة الأولى تكون من خلال الاستعانة بفلانشة التقطيع.

يتم وضع الكرنبة على الفلانشة وإزالة الرأس تماما.

بعدها تقوم ربة المنزل بخطوة عكس وضع الكرنبة ومن ثم يتم تقطيعها باستعمال السكين.

بعد تقطيع الورق يصبح جاهز تماما على السلق وهذا ما يكون من خلال الاستعانة بفرن الميكرو ويف.

عليك فقط إحضار كيس حراري، ومن خلاله يتم وضع الورق المتوفر لديك وتعبئته وإحكام الغلق الجيد للكيس، ومن ثم تتم خطوة السلق للكرنب.

ثم بعد ذلك يبقى الكيس في داخل الميكرو ويف، ومدة السلق تكون حوالي من دقيقتين لخمس دقائق، والسلق يكون خلال أقل وقت ممكن، ومن ثم يتم فتح الكيس، وإخراج الورق وتبريده، تماما كما أنه من الممكن أن يتم استعماله بعد ذلك وإنجاز عمل وصفة المحشي بأقل وقت ممكن.

من المعروف أن سلق الكرنب يحتاج الي الكثير من الوقت والجهد لذا فهناك الكثير من السيدات تبحث عن طريقة سهلة لسلق الكرنب من غير بذل الكثير من الوقت والجهد لذا قدمنا لكم من خلال الفقرات السابقة من المقال طريقة سلق الكرنب بدون ماء بخطوات سهلة وسريعة بدون اي تعب أو مجهود.