طريقة تحضير كفتة الدجاج الشهية الكثير من السيدات تحتفظ بكمية من قطع اللحوم أو الدجاج لحين الاستفادة منها وعمل وجبة جديدة لتغير روتين وجبه الغداء والبعض منهم يبحث عن طريق النت عن أكلات مختلفة بطعم المطاعم الكبري. حضري كفتة الدجاج بأقل التكاليف الممكنة وقدمي بجانبها الأكلة المفضلة المكرونة بالصلصة أو البطاطس المحمرة، وتعد من الوجبات الخفيفة التي تصلح كوجبة غداء أو عشاء.

طريقة عمل كفتة الدجاج الشهية بطعم مميز وبأقل التكاليف الممكنة

تختلف المطابخ العربية بتقدمها بمذاقات مختلفة ومميزة، ومن خلال مطبخ ثقفني نقدم لكم أشهر الأطباق التي تقدم بالمطاعم بأسعار باهظة الثمن،تقدم مشوية أو مقلية ومن الممكن أضافه حشوات لتعطيها نكهه أكثر جمالاً، بتمتع لحم الدجاج بفوائد عديدة أهمها يحتوي على نسبة عالية من البروتين، يعد مصدر غني بالفيتامين والمعادن، يضبط مستويات ضغط الدم، تحتوي على الألياف الغذائية.

طريقة عمل كفتة الدجاج

المكونات

صدر دجاجة مخلي ومفرومة فرم ناعم.

ملعقة كبيرة بقدونس مفروم.

بصلة متوسطة مفرومة.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة بهارات فراخ.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة كاري.

ملعقة صغيرة ثوم بودر.

ملعقة صغيرة بصل بودر.

ملعقتان كبيرة دقيق.

ملعقة كبيرة بقسماط.

قطعات للتشكيل.

مكونات التغليف

كوب دقيق متعدد الأغراض.

كوبان بقسماط ناعم بارد أو حار حسب الرغبة.

بيضتان. ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة ملح.

طريقة التحضير