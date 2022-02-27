كيكة المج السريعة بدون فرن بمكونات بسيطة حاجة حلوة بسيطة في السريع

تعتبر كيكة المج واحدة من أفضل أنواع الكيك التي تتسم بالمذاق الشهي كما أنه يتم تحضيرها بكل بساطة فيتم تحضيرها في كأس من السراميك ثم يتم خبزها في المايكروويف ومن خلال مقالنا التالي سيتم التعرف على خطوات تحضير كيكة المج.

خطوات تحضير كيكة المج

يتم تحضير كيكة المج بخطوات بسيطة للغاية كما أن المقادير دومًا متوفرة في المطبخ ولا تستغرق وقت في التحضير وفيما يلي المقادير المستخدمة في تحضير كيكة المج.

مكونات كيكة المج السريعة

ثلاثة ملاعق كبيرة من الطحين. ثلاثة ملاعق كبيرة من السكر. ملعقتان كبيرتان من الكاكاو بودر. ربع ملعقة من البيكنج بودر. ملعقة صغيرة من الملح. ثلاثة ملاعق كبيرة من الحليب. ثلاثة ملاعق كبيرة من الزيت النباتي. كمية قليلة من الفانيليا. ثلاثة ملاعق كبيرة من حبيبات الشوكولاتة.

خطوات تحضير كيكة المج

يتم تحضير كيكة المج بكل سهولة دون أدنى مجهود وفيما يلي الخطوات المتبعة في تحضير كيكة المج.

طريقة تحضير كيكة المج السريعة

يتم الحصول على إناء ويتم وضع فيه كلًا من الطحين والسكر والكاكاو والبيكنج بودر والملح في كأس سيراميك يكون مناسب للمايكرويف. بعد ذلك يتم خلطهم سويًا بالاعتماد على الشوكة. القيام بإضافة الحليب والزيت والفانيليا ويتم خلطهم سويًا لحين أن يصبح الخليط ناعم ثم يتم إضافة حبيبات الشوكولاتة ويتم تقليبهم جيدًا. يتم وضع الكأس في المايكرويف على درجة حرارة عالية مع الحرص على عدم المبالغة في الخبز ثم يتم تركه لحين أن يبرد لمدة ثلاثة دقائق قبل أن يقدم.

مقادير تحضير كيكة المج على البوتاجاز