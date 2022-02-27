طرق تحضير الكيكة الاسفنجية العالية بالبيض وبدون البيض لعمل التورتة

تعتبر الكيكة الإسفنجية من الحلوى التي لديها مذاق شهي بالإضافة لسهولة التحضير ويمكن أن يتم تحضيرها ببيض ويمكن بدون بيض وفقًا للرغبة، فالكيكة الاسفنجية تعتبر البنية التحتية لعمل التورتة والجاتوهات، وتتميز بعلو سطحها وخفتها ويتم شقها بالعرض لطبقتان أو ثلاثة لحشوها بأفضل وأحب الحشوات على حسب الرغبة، وتتبعوا معنا في المقال التالي الخطوات المتبعة في تحضير الكيكة الاسفنجية بالبيض وبدون بيض.

تحضير الكيكة الاسفنجية بدون بيض

إليكم في السطور الآتية الخطوات المتبعة في تحضير الكيكة الاسفنجية بدون بيض نظراً لأن بعض الأشخاص تنزعج بشكل كبير من الحلويات التي تحتوي على بيض.

مكونات الكيكة الاسفنجية بدون بيض

ثلاثة أكواب من الطحين الأبيض بعد نخله. كأس ونصف من الحليب. ملعقة صغيرة من الملح. كأس من زيت الذرة النباتي كأس من السكر الأبيض. كيسين من البيكنج بودر. حبتان من الموز. ملعقة من الهيل. ملعقة من الفانيليا.

خطوات تحضير الكيكة الاسفنجية بدون بيض

يتم تحضير الكيكة الاسفنجية بدون بيض بخطوات بسيطة للغاية وتلك الخطوات هي ما سوف نذكره لحضراتكم في السطور التالية

طريقة تحضير الكيكة الاسفنجية بدون بيض

يتم الحصول على إناء ويتم وضع فيه الزيت النباتي. يتم إضافة السكر والفانيليا فوق الزيت ويتم خلطهم جيدًا مع بعضها البعض. بعد ذلك يتم إضافة كلًا من الحليب والطحين إلى الخليط السابق بشكل تدريجي لحين أن يتشكل لديكم عجينة طرية. القيام بإضافة الهيل ويتم التقليب بكل هدوء. بعد ذلك يتم إضافة البيكنج بودر ويتم خلطهم بكل هدوء. الحصول على قالب الكيك ويتم دهنه بكمية قليلة من الزيت ثم يتم رشه بالطحين منعًا لأن يلتصق الكيك. القيام بإضافة نص فكمية العجينة ثم إضافة الموز. يتم إضافة الكمية الباقية من العجينة. بعد ذلك يتم إدخاله إلى الفرن وتركه لمدة نصف ساعة. يتم تحريكها لحين أن يتغير لونها إلى اللون الذهبي ثم يتم إخراجها من الفرن وتركها لحين أن تبرد.

مقادير الكيكة الاسفنجية السادة بالبيض