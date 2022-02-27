معالجة البشرة الدهنية وحب الشباب في المنزل

يجب الاهتمام والعناية بالبشرة الدهنية للتقليل من الدهون التي تكون بالبشرة وتسبب البثور والحبوب والرؤوس السوداء والمسام الواسعة بالبشرة، حيث تحدث بكثرة عند مرحلة المراهقة وبداية الشباب وأيضا عند العيش في أماكن ذات درجة حرارة عالية، وتُعرف بالزيوت الزائدة علي الوجه والبشرة اللامعة.

أسباب البشرة الدهنية

تتكون البشرة الدهنية بسبب العوامل الوراثية من الأب أو الأم.

عند حدوث خلل الهرمونات يسبب البشرة الدهنية ويحدث ذلك في مرحلة البلوغ.

عند فترة الدورة الشهرية يحدث أحيانا أن تصبح البشرة دهنية.

عدم الإكثار أو الإفراط في تنظيف البشرة وترطيبها حتي لا يسبب في إفراز الدهون علي البشرة.

عيوب وأضرار البشرة الدهنية

تظهر البشرة بلمعان أكثر عن المعتاد في الأنواع الأخري للبشرة.

تسبب في حدوث شحوب زائد في الوجه والبشرة.

ظهور الرؤوس السوداء بوضوح أكثر.

تسبب الدهون الزائدة إلي زيادة ظهور حب الشباب.

تسبب في مشكلة المسام الواسعة في الوجه.

طرق العناية بالبشرة الدهنية

غسل البشرة الدهنية مرتان يوميا حتي يتم تقليل الدهون والزيوت التي تكون علي البشرة الدهنية وذلك بغسلها بالماء الدافئ وبالصابون التي لا يتكون من المواد الكيميائية حتي لا يحدث جفاف بالبشرة. يمكنك استخدام التونر فهي من افضل المرطبات للبشرة الدهنية والتي تعمل وتساعد علي إزالة الدهون والزيوت التي تكون علي البشرة وتعمل علي إغلاق المسامات الواسعة واستخدام نوع خالي من أي مواد كيميائية، وذلك باستخدام قطنة بها كمية من التونر وتوزيعها علي البشرة بعناية ورفق للتخلص من الدهون التي تكون بالبشرة. تجنب استخدام مقشرات البشرة لأنها قد تسبب أضرار بالبشرة الدهنية مثل الحساسية والحكة. لابد من استخدام واق للشمس خالي من الزيوت تماماً حتي لا يسبب ظهور حب الشباب.

استخدام الصبار لمعالجة البشرة الدهنية

يعتبر استخدام الصبار من النباتات الطبيعية التي لا تسبب أي أضرار بالبشرة وتساعد علي التخلص من الدهون التي تكونها البشرة الدهنية وتساعد علي تلطيف وتنعيم البشرة: