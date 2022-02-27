فرد الشعر في دقائق بدون تكاليف وعلى ضمانتي ضعيها مرة على شعرك مجربة 100%

يقوم كثير من الفتيات والسيدات بالبحث على الإنترنت للتعرف على الطرق اللازمة لفرد الشعر، حتى تتخلص من الشعر الخشن والمجعد لذلك سوف نوضح طرق فرد الشعر الفعالة من خلال هذا المقال.

وصفة فرد الشعر بالزيوت الطبيعية

زيت جوز الهند.

زيت الزيتون.

زيت السمسم.

زيت اللوز.

طريقة التحضير:

نأخذ ملعقة واحدة من كل زيت أو ملعقتين على حسب طول الشعر ونقوم بتقليبهم جيدا حتى يتجانسوا ثم نضعهم في الميكروويف لتدفئتهم، ونقوم بعد ذلك بوضعهم على فروة الرأس والشعر ثم نغطي الشعر بواسطة فوطة ساخنة ثم نغسله جيدا بالماء والشامبو وتكرر مرتين أسبوعين.

وصفة فرد الشعر بحليب جوز الهند

كوب حليب جوز الهند.

عصير ليمون.

طريقة التحضير:

نحضر حليب جوز الهند ونضع عليه عصير الليمون ونقلبهم جيدا حتى يتجانسوا ونقوم بوضع الخليط في الثلاجة حتى تتكون طبقة دسمة على الوجه نأخذها ونضعها على الشعر وندلك بها الشعر ونغطيه لمدة نصف ساعة ثم نقوم بغسله بالماء والشامبو، وسوف نلاحظ نعومة الشعر وفرده تكرر الوصفة مرتين أسبوعيا.

وصفة فرد الشعر بزيت الزيتون

٢بيض.

٤ملاعق زيت زيتون.

طريقة التحضير:

نقوم بخفق البيض جيدا و نقوم بوضع زيت الزيتون عليه ونقلبهم حتى تمام التجانس.

نضع الخليط على الشعر ونقوم بتسريحة بواسطة المشط.

نقوم بتغطية الشعر لمدة ٤٥ دقيقة.

نقوم بغسل الشعر بالماء والشامبو الطبيعي وسوف نلاحظ نعومة الشعر.

وصفة فرد الشعر بالعسل

تساعد هذه الوصفة كثيرا على فرد الشعر وتتكون من كوب كبير من الحليب مع ملعقة من العسل الطبيعي.

طريقة التحضير: