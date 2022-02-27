طرق إزالة البواسير بدون عملية جراحية وبطرق طبيعية علاج البواسير الداخلية والخارجة

البواسير من أكثر الأمراض الشائعة التي تسبب العديد من الألوان الغير محتملة، والشعور ببعض الضيق نتيجة عدم القدرة على دخول المرحاض، لذا وجدنا أنه لابد من ذكر أهم الأسباب الشائعة التي تؤدي إلى الإصابة بالإمساك، فضلا عن توضيح أهم الطرق العلاجية التي يمكن اتباعها دون اللجوء إلى أي تدخل جراحي، وذلك من خلال متابعتك لهذا المقال.

أسباب الإصابة بالبواسير

تتعدد الأسباب ولكن النتيجة واحدة، وأبرز هذه الأسباب هي التالية :-

في حالة الإصابة بالإمساك المزمن والمتكرر، حيث ينتج عن ذلك ظهور البواسير.

تناول الأكلات الحارة بشكل كبير،والإفراط فيها.

علاج البواسير

إليكم أهم الأساليب الجديدة المتبعة من أجل التخلص من البواسير، وذلك يتم عن طريق القيام بالآتي:-

ممارسة الرياضة والتمارين الرياضية بشكل مستمر، وذلك لأنها تساعد على حركة الأمعاء بشكل طبيعي، وتعزز من عملها وتحد من احتمالية الإصابة بالبواسير، وأبرز هذه التمارين هي المشي، واتباع تمارين اليوغا بشكل دائم، وهذه التمارين المتبعة تساعد على تخفيف ألم البواسير.

أيضا الأطعمة التي يتناولها الكثيرين لها دور كبير في التخلص من الإصابة بالبواسير، حيث أن تناول الفاكهة والخضروات الطازجة تعزز من عمل الأمعاء وحركتها، فضلا عن الإكثار من تناول السوائل.

نصائح لتجنب الإصابة بالبواسير

عليك اتباع هذه التعليمات من أجل الوقاية، وذلك على هذا النحو:-