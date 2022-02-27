طريقة عمل الطحينة الخام الأصلية في البيت تقيل ومضبوط أحلى من الجاهز وأوفر

طريقة عمل الطحينة الخام الأصلية في البيت، حيث أن الطحينة من الأطباق الجانبية التي تعد من المقبلات بجانب الأكلات السريعة والمشويات واللحوم والبابا غنوج، وتعتبر الطحينة من أنواع السلطات التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص، ويحبها الأطفال أيضا، كما أنها تدخل في كثير من أنواع الحلويات، ويصنع منها الحلاوة الطحينية وغيرها من الحلوى، لذلك تبحث الكثير من السيدات على طريقة عمل الطحينة في المنزل حيث التوفير وسلامة أسرتها من ضمان جودة المكونات المستخدمة، ومن خلال موقعنا نقدم لكم من خلال مقالنا هذا أسهل طريقة لعمله في المنزل.

طريقة عمل الطحينة الخام الأصلية في البيت

من خلال المكونات التي يتم عرضها الآن في السطور التالية يمكنك عمل الطحينة بكل سهولة ويسر، وتتمثل هذه المكونات في التالي:

كوب كبير من السمسم المنقى جيدا.

مقدار مناسب من الملح على حسب الطعم.

خل ابيض.

مقدار مناسب من الكمون على حسب الرغبة.

مقدار من الثوم المفروم مناسب للكمية.

طريقة التحضير

من خلال الخطوات التالية يمكنك الحصول على الطحينة البيضاء بطعم الجاهزة ونظافة البيت وبكمية موفرة ولا تستهلك كثير من الوقت، والخطوات كما يلي: