يصنع المعجزات.. تناول كوب من القرنفل والحليب ليلة واحدة قبل النوم واتحداك أن تتركه طيلة حياتك

هناك العديد من المشروبات الطبيعية التي يكون لها العديد من الفوائد عندما نقوم بتناولها باستمرار ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن مشروب القرنفل بالحليب وهو أحد المشروبات اللذيذة التي يحب الكثير من الناس تناولها رغم أن هذا من المشروبات اللذيذة والجميلة لكنه أيضا مشروب صحي ويحتوي على العديد من الفوائد وهناك الكثير من الناس يقومون بتناول هذا المشروع بغرض الحصول على الفوائد التي تحتوي عليها ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة إعداد مشروب القرنفل بالحليب و الفوائد التي يمكن الحصول عليها من خلال تناول مشروب القرنفل بالحليب.

‏طريقة إعداد مشروب القرنفل بالحليب

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فيما يلي سنتحدث عن المكونات التي نحتاجها أثناء إعداد مشروب القرفة بالحليب وطريقة عمل هذا المشروب والمكونات هي:

لتر من الخليب.

ملعقتان من القرنفل المطحون.

ملعقة من العسل.

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وفيما يلي خطوات إعداد مشروب القرنفل بالحليب:

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نضع القدر على النار ونضع فيه الحليب السائل وأنا انتظر حتى يغلي الحليب.

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‏ نقوم بتقلي بالحليب بين الحين والآخر وبعد ذلك نضع كوب لتقديم المشروب ونضع فيه ملعقة صغيرة من القرنفل.

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‏ بعد ذلك نسكب الحليب على القرنفل ونقوم بتقلب الخليط جيدا.

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‏ نظيف لهذا المشروب ملعقة كبيرة من العسل أو أقل من ذلك حسب الرغبة.

يقدم زلمشروب ساخنًا وهو من المشروبات اللذيذة التي تحتوي على العديد من الفوائد.

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فوائد تناول مشروب القرنفل والحليب

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فيما يلي سنتحدث عن الفوائد التي يمكن الحصول عليها من خلال تناول القرنفل والحليب وهذه الفوائد هي:

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