مقشر منزلي قوي لتقشير الجلد الميت من اليديين والقدمين وإزالة الأسمرار نهائياً من أول دلكة

من أكثر المشكلات التى تواجهنا فى الشتاء هو جفاف اليدين والقدمين، حيث أن برودة فصل الشتاء قد ينتج عنها الجفاف، لذلك نضع المرطبات للحفاظ على جفاف بشرة اليدين والقدمين، بل لا نكتفى بوضع هذه المرطبات دون أن تقشر البشرة، فتقشير البشرة مهم جداً لإزالة الجلد الميت من على سطح البشرة، كما أن لأشعة الشمس تأثيرا قوياً على سطح البشرة فالتعرض لأشعة الشمس سوف تسبب اسمرار الجلد وبالتالي تظهر مشكلة التصبغات ولابد من تقشيرها، وسوف نعرض فى هذا المقال عن وصفات لتقشير اليدين والقدمين.

تقشير القدمين بالسكر

بخصوص القدمين قبل البدء بأى وصفة، نقوم بنقع القدمين فى ماء ساخن، ثم نترك القدمين لمده ربع ساعه، هذه الطريقة سوف تساعد أى وصفة لتقشير القدم بكل سهولة، فبشرة القدمين أكثر سمكاً من بشرة اليدين، لذلك من الأفضل نقعها فى ماء ساخن، عكس اليدين من الممكن أن نقوم بتقشيرها دون أن نضعها فى الماء.

المكونات

معلقة كبيرة بن.

معلقتين كبار سكر.

نصف ليمونة.

ملعقة صغيرة ماء للخلط.

الطريقة

نحضر وعاء ونضع بداخله ملعقة كبيرة من البن وملعقتين من السكر ونصف ليمونه والماء المقطر ونخلطهم جيداً لكى نحصل على عجينة ليست سائلة.

نقوم بفرد هذا الخليط على القدمين، ثم نتركهم لمدة نصف ساعة حتى يجف.

نقوم بفرك المقشر من على البشرة.

تغسل القدمين بماء فاتر وتكرر هذه الوصفة عند الحاجة.

تلاحظين النتيجه من اول استخدام.

تقشير اليدين بالملح

المكونات

ملعقة كبيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من زيت اللوز المر.

معلقه كبيره من ماء الورد.

نصف ليمونة.

الطريقة

نحضر وعاء ونضع فيه الملح وزيت اللوز المر ونصف الليمونه وماء الورد، ثم نخلطهم جميعاً، حتى يتجانسوا.

نقوم بفرد المقشر على بشرة اليدين، ثم نفرك اليدين جيداً لمده دقيقتين.

نغسل اليدين بالماء وتكرر هذه الوصفة مرة أسبوعياً.

للسكر والملح فوائد عظيمة فى التقشير، فإنهم يعالجون مشكلة التصبغات من على الجلد، ويقومون بإزالة الجلد الميت من على سطح البشرة، لذلك ينصح بواحد منهما أن يدخل فى وصفات التقشير لما لهما من نتائج مذهله فى تقشير الجلد الميت.