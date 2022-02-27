شعرك هيبقي حرير.. كريم بانثينول أقوي كيراتين طبيعي لفرد وتنعيم الشعر الخشن والمجعد في 30 دقيقة فقط

كريم بانثينول ‏احد الكريمات التي تحتوي على مكونات تساعد على الترطيب بشكل عميق ‏يتم استخدام هذا الكريم على البشرة وعلى الشعر أيضا وهناك العديد من الفوائد التي يمكن الحصول عليها من خلال هذا الكريم على الشعر حيث ويساعد هذا الكريم على اعطاء الشعر ملمس ناعم ومميز ‏حيث تعد مشكلة الشعر الخشن من أبرز المشاكل التي تعاني منها الكثير من السيدات ‏وهذه الطريقة هي طريقة تساعد على فرد الشعر حتى يكون ناعم وجميل ويتم التخلص من التجاعيد التي تكون منتشرة في الشعر خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة فرد الشعر من استخدام هذا الكريم وهذا يتم من خلال إضافة بعض المكونات الأخرى التي تساعد على إعداد خليط فرد الشعر المثالي الذي يتكون من مجموعة كبيرة من المكونات الطبيعية التي يتم إضافتها إلى هذا الكريم.

‏مكونات كريم بانثينول لفرد الشعر

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حتى نستطيع الحصول على خليط هذا الكريم الذي يعمل على فرد الشعر بشكل عميق نحتاج إلى مجموعة من المكونات الطبيعية الفعالة التي تساهم في تطويل الشعر والتخلص من التجاعيد التي تكون موجودة على الشعر حتى يكون الشعر مفرود وناعم وفيما يلي سنتحدث عن جميع هذه المكونات وهذه المكونات هي:

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

ملعقة من عسل النحل الطبيعي

ملعقة من زيت اللوز الحلو

كوب من الماء المغلي

فرشاة

فوطة

ملعقة من كريم بانثينول

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طريقة استخدام كريم بانثينول لفرد الشعر

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فيما يلي سنتحدث عن الطريقة التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد كريم بانثينول الذي يساعد على فرد الشعر وهذه الطريقة التي نحتاج إليها هي:

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نحضر وعاء كبير حتى نضع في جميع مكونات خليط فرد الشعر ‏الماء الساخن والكريم وعسل النحل وزيت اللوز الحلو وزيت الزيتون ونبدأ في تحديث هذا الخليط حتى نحصل على قوام كريم يشبه قوام حمام الكريم.

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‏ بعد ذلك نبدأ في توزيع هذا الخليط على جميع أجزاء الشعر ‏حتى يصل إلى جذور أبو فروة الشعر واطراف الشعر.

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‏ في الخلية يساعد على سرعة امتصاص الشعر للمواد الغذائية التي تكون موجودة في هذه المكونات نترك الخليط على الشعر لبعض الوقت بعد ذلك نغسل الشعر جيدا حتى نتخلص من جميع أثر هذا الخليط

يمكن الحصول على شعر ناعم باستخدام النشا أو الخميرة فتلعب دورا هاما في جعل الشعر ناعم بصور كبيرة وايضا يساهم في تطويل الشعر في وقت قصير جدا ويمكن عمل الشعر الخشن باستخدام كريم بانثينول فهو يساعد في تنعيم الشعر الخسن بسرعة وفي دقائق يمكنك عمل فرد طبيعي للشعر باستخدام الخميرة أو النشا