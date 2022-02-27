نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر مفعول كريم القهوة والنشا لتبيض وشد البشرة وإزالة البقع السوداء والتجاعيد خلال يومين في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل كريم القهوة والنشا لتبيض البشره من أهم الطرق والوصفات للقضاء على الشحوب والتصبغ بالبشرة ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نتحدث بالتفصيل عن أفضل طريقة من الممكن أن تزيل الشحوب تماما من الوجه واستعادة نضارته، وأهم المكونات التي من الممكن أن تدخل مع القهوة للتخلص تماما من اسمرار البشرة مع النشا، وفيما يأتي نعرض أهم الفوائد التي من الممكن أن تتحقق نتيجة الاعتماد على تلك التركيبة المميزة والمغذية للوجه.

طريقة عمل كريم القهوة والنشا لتبيض البشره

القضاء النهائي على الشحوب المتواجد فوق سطح خلايا البشرة وتقشيرها من الممكن أن يكون من خلال الاعتماد على مكونات وتركيبة طبيعية لها القدرة على تقشير البشرة وتبيضها والتخلص من العديد من عيوب الجلد ومنها الجفاف ، والمظهر الباهت والغير صحي، وخلطة القهوة مع النشا أيضا لها القدرة على أن تقوم بعلاج خلايا الجلد، وتحسين مظهرها وفيما يلي نوضح أهم مكونات مقدار القهوة مع النشا المعالج لخلايا البشرة من التصبغ

مكونات لعمل كريم القهوة والنشا لتبيض البشره

من الممكن أن يتم علاج البشرة بالقهوة مع النشا من التصبغ والاسمرار من خلال اتباع خطوات بسيطة من الممكن أن تيسر من إزالة شحوب البشرة، وأهم المكونات نذكرها على النحو الآتي.

ملعقة من القهوة.

ملعقة من الفازلين.

ملعقة من مكون زيت الزيتون.

ملعقة من زيت اللوز.

ملعقة من الليمون.

ملعقة من النشا.

القليل من الماء الفاتر.

طريقة التحضير لوصفة القهوة مع النشا

من الممكن أن يتم التحضير لتلك الوصفة، وهذا ما يكون من خلال الاتباع لخطوات بسيطة، وتلك الخطوات تعمل على تحضير خليط القهوة مع النشا المميز وأهمها ما يلي:

الخطوة الأولى تكون من خلال الاستعانة بالفازلين وتذويبه.

خلط القهوة مع الفازلين.

إضافة النشا مع الزيوت الطبيعية والتقليب الجيد.

نحصل على تركيبة كريمية ممتازة سهلة الفرد على الجلد وبقوة لليمون مع القهوة والنشا تحصلين على البشرة النضرة الخالية من أي تجاعيد.

التطبيق يكون من ربع ساعة إلى عشرين دقيقة ثم يغسل الوجه.

يمكن تبيض البشرة باستخدام كريم تفتيح في المنزل وهذا الكريم يمكن عمله هو كربم لبان الذكر والنشا يمكن إضافة منقوع من لبان الذكر مع ملعقتين من النشا ثمزقزي بخلط ملعقتين من زيت الزيتون ثم قومي بدهن بشرتك يوميا بهذا الماسك يوميا وسوف تلاحظ بياض ونعومة والتخلص من جميع مسامات الجلد الميت والتخلص من البقع الداكنة والتجاعيد