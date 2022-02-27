كريم النشا المعجزة لتبييض وتقشير الركب والأكواع وإزالة البقع الغامقة نهائياً لن تخجلي بعد اليوم

توجد مناطق عديدة بالجسم تحتاج إلى التبييض والتفتيح لأنها تكون مختلفة عن باقي مناطق الجسم فهي تكون باللون الأسمر أو الداكن فهذا اللون غير مرغوب فيه، ومن ضمن هذه المناطق هي منطقة الأكواع والركب حيث أنهم يكونوا ذو ملمس خشن لأن الجلد في هذه المناطق يكون سميك جدا لذلك بسبب تراكم خلايا الجلد الميتة التي يكون لها دور كبير جدا في ظهورهم باللون الغامق وهذا الملمس الخشن، لذلك تسعى كل فتاة عن الإستخدامات عن التي تساعد على تبييض الركب والأكواع، فمن ضمن هذه الإستخدامات توجد الكثير من كريمات التفتيح التي يكون لها القدرة في تبييض البشرة بشكل سريع ولكن يكون لها أضرار سلبية.

وذلك بسبب إحتوائها على مواد كيميائية ضارة وأيضا توجد إستخدامات أخرى تعمل على ذلك ومنها هي إستعمال الوصفات الطبيعية، فقد توجد العديد من الوصفات التي يكون لها دور كبير وفعال في الحصول على النتيجة المطلوبة ويمكن من خلالها أن يتم تبييض هذه المناطق بكل سهولة وبدون ترك أي آثار سلبية عليهم، وبجانب هذا فأن الوصفة الطبيعية تساعد على تقشير الركب والأكواع ونتيجتها تظهر في وقت قصير جدا ومن أقوى الوصفات هي وصفة الزبادي حيث أن الزبادي من المواد الطبيعية المذهلة في مفعولها.

مكونات وصفة الزبادي لتبييض الركب والأكواع

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الزبادي.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من ماء الورد.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من عصير الليمون.

طريقة عمل وصفة الزبادي لتبييض الركب والأكواع