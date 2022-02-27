هل تعلم مدي خطورة غسل الكبدة بالماء قبل طهيها يسبب الكثير من الأمراض 

الكبدة من أكثر اللحوم المشهورة في العالم وذلك لطعمها اللذيذ والذي لا يتغير مهما اختلفت طرق تحضيرها، حيث يتم تحضير الكبدة بطرق مختلفة في جميع دول العالم، كما أن للكبدة قيمة غذائية عالية وهذا بسبب احتوائها على نسبة عالية من الحديد، لذلك فإنها مهمة للأطفال ومرضى فقر الدم والحوامل.

خطورة غسل الكبدة بالماء قبل طهيها

تقوم أكثر ربات البيوت بغسل الكبدة تحت الماء الجاري قبل القيام بطبخها، وذلك لتنظيفها من الميكروبات وتخليصها من رائحة الزفارة، لكن في الحقيقة فإن هذه الخطوة يجب التوقف عن تطبيقها فوراً، وهذا لأن الأطباء وخبراء التغذية قاموا بالتحذير بشكل كبير من تعريض اللحوم والكبدة بشكل خاص للماء الجاري، لأن هذا يسبب تكون تجمعات دموية فيها، والتي تسبب تغير ملحوظ في طعم الكبدة ويفقدها جزء كبير من قيمتها الغذائية، بالإضافة إلى أن الماء يزيد من زفارة الكبدة ويؤكد الخبراء أنه لا داعي لغسل الكبدة أبداً قبل طهيها لأن درجات الحرارة العالية التي يتم استخدامها أثناء عملية الطبخ تقضي على البكتريا والجراثيم بالكامل،

الطريقة الصحيحة لغسل الكبدة

لكن في حالة الرغبة في تنظيف الكبدة قبل طبخها فهناك عدة طرق صحية غير الماء، الأولى عن طريق ترك الكبدة في الحليب لمدة عشر دقائق، وبعد ذلك يتم تصفيتها من الحليب جيداً ثم القيام بطبخها، حيث يقضي الحليب على رائحة الزفارة الموجودة في الكبدة، بالإضافة إلى أن الحليب يمتص جميع السموم الموجودة في الكبدة، أما الطريقة الثانية يتم فيها تحضير خليط بسيط مكون من الليمون والملح والخل، نترك الكبدة بعد تقطيعها في هذا الخليط لمدة خمس دقائق ثم نقوم بطبخها مباشرة.

طريقة عمل الكبدة المشوية

المكونات

كيلو من الكبدة.

حبة كبيرة من البصل.

خمسة فصوص من الثوم.

حبتان كبيرتان من الفلفل الأخضر.

ربع كوب من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة.

نصف ملعقة صغيرة من الشطة.

طريقة التحضير