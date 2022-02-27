بحفنة ملح قولي وداعا لتشققات وخشونة القدمين مجربة تقشير تنعيم ترطيب وتبيض ونتيجة فورية

تشقق الاقدام وتعرضها للاسمرار من أكثر المشاكل التي يعاني منها الكثير من السيدات وخصوصا في فصل الشتاء بسبب الجفاف، وبسبب تعرض القدمين للشمس بشكل كبير أو بسبب بعض المشاكل الصحية الأخرى، وتسبب هذه المشكلة احراج للسيدات حيث يكون شكل القدمين غير جيد، ولذلك يبحث الكثير من السيدات عن وصفات طبيعية اقتصادية يمكن تحضيرها في البيت للتخلص من تشققات الكعب واسمرار القدمين، وخلال هذا المقال سنوضح طريقة معالجة القدمين والتخلص من اي تشققات او اسمرار في الأصابع بحفنة من الملح فقط.

طريقة التخلص من تشققات واستمرار القدمين بوصفة الملح الجبارة

وصفة الملح تعد من أفضل الوصفات التي تساعد في التخلص من اي تشقق في القدم او اي كلف في القدمين جيدا يعمل على إزالة اي جلد ميت متراكم ويساعد في ترطيب القدمين بشكل فعال كما تعمل على تفتيح القدمين وتساعد في التخلص من طبقات الجلد الخشن المتشقق، ويتم تحضير الوصفة واستخدامها كالتالي:-

يتم خلط معلقة من الملح مع معلقة من الفازلين الطبي.

يوضع علي الخليط معلقة من زيت الزيتون ومعلقة من القهوة

يضاف عليهم ثلاث ملاعق عصير ليمون وتقلب كل مكونات الوصفة معا حتى تتجانس.

قبل استخدام هذه الوصفة يجب نقع القدمين في كمية من الماء الساخن ويضاف عليها معلقتين ملح وملعقتين خل تفاح ومعلقة من بيكربونات الصوديوم وتقلب كل المكونات في الماء وتوضع القدمين بهما لمدة ربع ساعة.

بعد تجفيف القدمين يتم وضع الوصفة عليهما وتدليك القدمين بالوصف لحين التخلص من كل الجلد الميت.

يتم شطف القدمين وترطيبهما جيدا بمرطب ثقيل.

أهم الخطوات للحفاظ على القدمين من التشقق

هناك مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها للحفاظ على صحة القدمين وهما:-