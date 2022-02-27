أسهل طريقة لتحضير هريسة الشطة والفلفل اللذيذة بكل أسرارها وطرق حفظها لأطول فترة ممكنة

طريقة تحضير هريسة الشطة والفلفل الحار بخطوات بسيطة جدًا، سنقدم لكم من خلال هذا المقال أسرار تحضير هريسة الشطة، أصبحت تستخدم في الكثير من الوصفات لتعطيها طعم حار مميز، كما يمكن تقديمها بجانب الطعام لعشاق الشطة والفلفل الحار، فهي تتكون من مكونات بسيطة جدًا وغير مكلفة، تأكدي بعد الآن لن تقومي بشرائها من السوبر ماركت ستحضيريها بيدك بطريقة صحية غير مضاف إليها مواد حافظة، كما سنقدم لكم طريقة حفظها في الثلاجة لكى تظل صالحة للاستخدام أطول فترة ممكنة.

مقادير هريسة الشطة

هريسة الشطة أصبحت من الأشياء التي لا يمكن الاستغناء عنها في تحضير الطعام، ومكونات تحضيرها هي:

كيلو من الفلفل الحار الأحمر الطويل (يمكن أن نضيف كمية من الفلفل الأحمر البارد حسب الرغبة).

ملعقتان ونصف من الملح لكل كيلو فلفل.

ملعقة صغيرة من السكر الأبيض.

ربع كوب من الخل الأبيض.

زيت حسب الحاجة.

طريقة تحضير هريسة الشطة