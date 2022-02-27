نصايح للرضاعة الطبيعية للامهات الجداد والمتمرسات

لو اختارتي انك تعتمدي على الرضاعة الطبيعية في تغذية طفلك ، ممكن يكون الموضوع معاناة بالنسبة لك خصوصا في الاسابيع الاولى بالنسبة للامهات لاول مرة ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك مع كل الماميز نصايح للرضاعة الطبيعية ، سواء كنتي ام جديدة لاول مرة ، او حتى متمرسة ، النصايح دي هتفيدك وهتسهل عليكي عملية الرضاعة الطبيعية.

نصايح للرضاعة الطبيعية:

ابعدي عن الاجهاد:

النصيحة الاولى والاكتر اهمية هي محاولة عدم الاجهاد اثناء تعلم الرضاعة الطبيعية مع طفلك ، لانه لما هتحسي بالقلق والتوتر والخوف ، الادرينالين اللي هيفرزه جسمك هيوقف هرمون الاوكسيتوسين ، ولان الاوكسيتوسين هو المسبب “في تدفق اللبن بحرية” من الثديين ، وبالتالي الادرينالين بيفسد نظام توصيل اللبن ، عشان كده التوتر والرضاعة الطبيعية مش بيتفقوا ابدا.

وكل طفل بيختلف التاني ، كل طفل بيكون محتاج يتعلم الرضاعة الطبيعية معاكي ، عشان كده ماتضغطيش على نفسك وابعدي عن التوتر والقلق ، وادي نفسك وقت عشان تتعرفي على الرضاعة الطبيعية مع طفلك.

رضعيه في الساعة الذهبية:

الموضوع ده حيوي جدا في عملية الرضاعة ، الساعة الذهبية هي الساعة اللي بعد الولادة مباشرة ، مهم ان جلد طفلك يلمس جلدك في الوقت ده لانه بيطلق الاوكسيتوسين اللي بيساعد على تدفق الدم في الثديين.

وما تقلقيش لو الطفل راح غرفة العناية المركزة لحديثي الولادة ، ومقدرتيش ترضعيه في الساعة الذهبية ، هتقدري ترضعيه بعد كده ، او لو حصل مقدرتيش ترضعيه في الساعات الاولى بعد الولادة بسبب الولادة القيصرية ، تقدري ترضعيه في اسرع وقت بعد الولادة.

الرضاعة في الساعة الذهبية بتخلي الرضاعة الطبيعية اسهل واكتر سلاسة.

لمس جلده لجلدك:

لمس جلد طفلك لجلدك من الحاجات اللي المفروض تعمليها بشكل منتظم ، ممكن تعملي ده معاه بعد الحمام ده بيزود الترابط بينك وبين طفلك.

لمس جلد طفلك لجلدك مفيد جدا للرضاعة الطبيعية ، وهنقولك كمان بعض الفوايد.

فوايده للطفل:

– هيخلي طفلك عنده قدرة افضل على امتصاص وهضم العناصر الغذائية.

– هيحافظ على درجة حرارة جسمه.

– هيقلل من مرات بكاء الطفل.

– هيساعد على تحسن زيادة وزن الطفل.

– هيساعد على ثبات نبضات القلب والتنفس للطفل.

– هيساعد على رفع مستويات الاكسجين في الدم.

– ليه فوايد طويلة المدى ، زي تحسين نمو المخ ووظائفه, بالاضافة لتقوية الترابط اكتر بينك وبين طفلك، هيسهل الرضاعة الطبيعية اكتر.

– هيساعد الطفل انه ينام ساعات اطول ونوم عميق.

هينظم حرارة جسمه.

– هيقوي جهاز مناعته.

فوايده للام:

– هيديكي مشاعر ايجابية للرضاعة الطبيعية.

– تحسين انتاج حليب الثدي.

– هيقلل احتمال حدوث نزيف بعد الولادة ، وهيقلل من خطر الاصابة باكتئاب ما بعد الولادة.

استفيدي من استشاري الرضاعة او الدكتور المتخصص:

ممكن تقابلك بعض المشاكل مع الرضاعة بعد ايام من الولادة ، زي مثلا ان الطفل بيضغط على حلمة الصدر بقوة وبيسبب نزيف ، ده بيحصل لانك بترضعي الطفل لفترة طويلة 45 دقيقة لكل جنب ، ودي تعتبر فترة طويلة جدا ، الوقت المثالي للرضاعة هو من 15 – 20 دقيقة وبعدها المفروض توقفي الرضاعة ، لان بعد الوقت ده الطفل بيستخدم الصدر مجرد مصاصة بدل من انه مصدر للتغذية بتاعته ، يعني وقت الرضاعة كله المفروض يكون تقريبا 30 دقيقة داخل فيهم التجشؤ, التغذية, تغيير الحفاضات.

بالطريقة دي هيتعلم انه مايستخدمش الصدر مجرد مصاصة ، لكن هيتعلم انه ياكل ويشبع ، والافضل انك تعملي ده بعد الولادة على طول لان الموضوع هيكون اسهل.

منبة التغذية:

في اشارات للتغذية المبكرة, المتوسطة, المتأخرة لطفلك.

اشارات التغذية المبكرة الطفل هيعمل تمدد لجسمه, فتح الفم, تدوير الراس, البحث, التجذير او مص الصوباع.

اشارات التغذية المتوسطة هي التمدد, الحركة الزيادة, مد الايد للفم.

اشارات التغذية المتأخرة هي البكاء, الحركة الكتير, لونه هيتحول للون الاحمر.

لو طفلك وصل لاشارات التغذية المتأخرة ، لازم تهديه الاول قبل ما تحاولي ترضعيه ، لانه لو بدأتي ترضعيه وهو بيعيط ممكن يحصل له اختناق باللبن ، عشان كده لازم تهديه الاول قبل الرضاعة.

التهاب الحلمات:

ممكن ده يحصلك خلال اول اسبوعين من الرضاعة ، ويحصل نزيف في الحلمات والرضاعة الطبيعية هتبقى مؤلمة ، في الحالة دي استخدمي درع الحلمة ، تعتبر من لوازم الرضاعة اللي هتفيدك جدا ، استخدميها اثناء الرضاعة لحلد ما الالتهاب يخف تقريبا اسبوعين وبعدها تقدري ترضعي من غيرها ، وممكن ترجعي تستخدميها تاني لو حسيتي باي الم في حلمات الصدر.

استخدمي كريم الحلمة او اللبن:

من الحاجات اللي ممكن تساعدك على منع التهاب الحلمات هو انك تستخرجي شوية من اللبن او تستخدمي كريم الحلمة وتدهنيها ، لو عملتي ده مش هتتعرضي لجفاف وتشقق الحلمات.

الكمادات الدافية:

الكمادات الدافية والباردة مفيدة ليكي لو حسيتي بأي الم بسيط في الثدي ، زي بالظبط لما بيحصل الم في العضلات وبتستخدمي لها الحرارة او البرودة لتخفيف الالم.

الوضع الصحيح اثناء الرضاعة:

ده مهم جدا لو عايزة تنجحي في الرضاعة الطبيعية ، اتأكدي من ان دقن طفلك مش لامسه صدره ، ميلي راسه ورا شوية ، قربي الحلمة لانفه واستني لحد ما يفتح فمه كويس ، اتأكدي ان لسانه اسفل الفم وشفايفه مفتوحة كويس.

لو الفم مش مفتوح كويس ، متحاوليش انك تدفعي الحلمة لجوه ، لانه مش هيقدر يمسك الصدر بشكل صحيح ، ولكن حاولي مرة تانية قربي الحلمة من الانف واستني لحد ما يفتح الفم على الاخر.

الوضع الصحيح في الرضاعة هيساعد الطفل انه ياخد كمية اللبن اللي محتاجها ، والطفل هيقدر يمتص اللبن من الحلمة بكفاءة وبسرعة اكبر.

كمان الوضع الصحيح بيخفف من آلام الرضاعة الطبيعية ، لو وضع الرضاعة الطبيعية مش صح هتحسي بألم عند الرضاعة.

وحاولي انك تظبطي وضع الرضاعة الصحيح وانتي في المستشفى في وجود ممرضات او استشاري الرضاعة لان بالطريقة دي هتصححي وضع الرضاعة بدري ، وده مفتاح نجاح الرضاعة الطبيعية.

مشكلة اللسان المربوط:

لو طفلك بيعاني من صعوبة في انه يمسك الحلمة بشكل صح ، ممكن يكون بيعاني من مشكلة اللسان المربوط ، ودي مشكلة بتكون شائعة جدا مع الاطفال.

مشكلة ربط اللسان ممكن تأدي لصعوبة ارضاع الطفل رضاعة طبيعية لانه هيكون صعب عليه يعمل حركة المص الضرورية لاخراج اللبن من الحلمة.

وتقدري تعرفي اذا كان طفلك بيعاني من المشكلة دي ولا لا ، لو لقتيه بيلاقي صعوبة انه يخرج لسانه بره اللثه الامامية السفلية ، او لو عنده صعوبة في رفع لسانه للاسنان العلوية ، او لو عنده صعوبة في تحريك لسانه من جنب للجنب التاني.

ولو طفلك خرج لسانة ولكن شكله كانه مقسوم من النص او واخد شكل قلب ، في الحالة دي كمان هيبقى بيعاني من مشكلة اللسان المربوط.

لو شكيتي ان طفلك بيعاني من المشكلة دي ، استشيري الدكتور ، لو لقى المشكلة شديدة هيضطر انه يقص جزء من النسيج اللي تحت اللسان اللي بيربط اللسان بارضية الفم.

ادوات الرضاعة الطبيعية المهمة:

في قايمة لادوات الرضاعة والاهتمام بالبيبي تكون موجودة جنبك:

– وجبات خفيفة صحية ليكي اثناء ارضاعة.

– ماية.

– مضخة الثدي.

– كريم الحلمة.

– اللهايات.

– مخدة بوبي او مسند الرضاعة.

– بطانية قماط للف الطفل.

– قصافة اظافر للاطفال (بيكون اسهل قص الضوافر اثناء الانشغال بالرضاعة).

– ماص افرازات الانف.

– بيبي لوشن (ممكن تدهنيه على جسمه اثناء الرضاعة مع مساج خفيف بايدك).

اهم حاجة يبقى جنبك ماية ووجبات خفيفة ، لانك لما هتبدأي في الرضاعة هتحسي بالجوع او العطش ، وفي الوقت ده مش هيبقى سهل عليكي تقومي عشان الماية او الاكل اثناء الرضاعة.

اشربي ماية كتير:

جسمك محتاج ماية كتير عشان ينتج كمية كافية من اللبن لطفلك وكمان لصحتك ، لازم تشربي ما لا يقل عن نص وزن جسمك بالاوقية.

لو وزنك 150 رطل يعني تقريبا 68 كيلو ، يبقى لازم تشربي 75 اوقية يعني حوالي 9 كوبايات ماية على الاقل يوميا.

التغذية السليمة:

بالظبط زي فترة الحمل كل حاجة بتاكليها بتأثر على طفلك ، لان الطفل على التغذية بتاعته لبن الثدي ، فانتي محتاجة تاكلي اكل صحي.

بالاضافة ان ده هيساعد على انقاص الوزن الزيادة بعد الولادة بشكل اسهل ، وهيساعدك على الحصول على لبن ثدي بجودة افضل ، وهتحسي بالرضا عن نفسك.

اثناء الرضاعة الطبيعية انتي محتاجة للاكل طول الوقت ، هنقولك قايمة ببعض الوجبات الخفيفة الصحية والمغذية اللي ممكن تعتمدي عليها:

– الفاكهة او الخضار.

– زبادي مع فاكهة وجرانولا.

– تفاح مع الجبنة او زيدة الفول السوداني.

– مقرمشات او خضار مع حمص.

– ميكس بذور مع مكسرات.

– عصاير طبيعية معمولة في البيت.

– موز مع زبدة الفول السوداني.

– زبدة الفول السوداني مع شرايح موز على خبز محمص.

– بار الالياف ، دي هتساعدك على التبرز بسهولة.

– ½ ساندوتش تونة.

– بروتين بار.

– زبدة الفول السوداني مع الزبيب.

– بيض مع سبانخ على مافن انجليزي او توست.

– جبنة شيدر مع عنب.

– سلطة فواكة (قطعي الفاكهة وضيفي لها شوية عصير ليمون وعسل).

– عنب مجمد مع جبنة.

– مصاصات الفاكهة الطبيعية (حطي الفاكهة في قوالب الايس كريم وجمديها).

التغذية العنقودية:

بيحصل ان الطفل بيرضع كل ساعة لمدة 24 ساعة تقريبا ، والحلة دي بتكون مرهقة جدا للام وبيمنعها حتى من النوم.

التغذية العنقودية دي بتحصل بسبب طفرات نمو الطفل وممكن انها تستمر لمدة يومين ، طفرات النمو بتحصل في حوالي عمر 3 اسابيع, 6 اسابيع, 3 شهور, 6 شهور, و 9 شهور.

الطفل في الوقت ده بيحاول يجمع تغذية اكتر اللي بيكون محتاجها لفترة النمو.

فترة التغذية العنقودية بتكون قصيرة ولكن مرهقة جدا على الام ، حاولي بعدها انك تاخدي يوم للاستجمام والراحة.

اعملي ضخ للثدي:

الاحتقان في الصدر بيحصل بسبب تراكم اللبن, الدم والسوائل في انسجة الثدي ، هتلاقي صدرك منتفخ واكبرم ن حجمه وهتحسي فيه بتقل وعدم راحة ، وده بيحصل عادة بعد 26 يوم من الولادة.

لو حسيتي بالاحتقان ، هيبقى صعب عى طفلك انه يرضع ، وفي الحالة دي يعتبر استخدام الضخ طريقة مثالية لتخفيف الاحتقان ، هتبقي محتاجة لافراغ الصدر بالكامل ، او تقدري تضخي كمية منه وتخلي الطفل يرضع حد ما الصدر يفضى ، ولو بعد كده لسه في لبن ممكن تستخدمي الشفط مرة تانية بعد الرضاعة.

ماتخليش الطفل ينام:

هيكون كويس جدا انك ترضعي الطفل لحد ما ينام ، ولكن لازم في البداية تخليه صاحي لحد ما ياخد كمية التغذية اللي محتاجها.

زي ما قولنا في البداية انسب مدة هي من 15 – 20 دقيقة لكل حاجة ، رضعيه 10 دقايق على جنب واحد, اعملي له تجشؤ, غيري الحفاضة, لفية بالقماطه, وبعدين رضعيه على الجنب التاني لحد ما ينام ، ارضاع الطفل لحد ما ينام هيساعد جدا في فترة بالليل لانك هتقدري تحطيه في سريره بالراحة وتقدري انتي ترتاحي وتنامي.

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