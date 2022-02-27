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عمر شويل - جدة أحلى المعجنات الشهية طريقة عمل عجينة البريوش القطنية في المنزل - ثقفني
تعتبر عجينة البريوش من أفضل أنواع العجائن الفرنسية التي يمكن استخدامها في صنع كثير من المعجنات والحلويات مثل السينابون والفطائر المحشية بصوص الشوكولاتة وتتميز عجينة البريوش بطعمها اللذيذ والشهي وتعد سهلة التحضير ومكوناتها غير مكلفة ولكنها أكثر من مكونات الخبز العادي وتحتوي على قيم غذائية عالية مفيدة للجسم والصحة ويبحث الكثير من ربات المنزل عن طريقة تحضير عجينة البريوش، تابعوا معنا هذا المقال لمعرفة طريقة تحضيرها.
مكونات عمل عجينة البريوش في المنزل
- ثلاثة أكواب من الدقيق
- نصف أصبع من الزبدة السائحة
- ربع كوب من السكر البودر
- بيضة واحدة مخفوقة
- ملعقة كبيرة من الخميرة
- قشر ليمونة مبروش
- ملعقة صغيرة من الفانيليا
- خمس ملاعق كبيرة من اللبن البودر
- ملح
- ماء دافئ
طريقة تحضير عجينة البريوش في المنزل
- نقوم بوضع الخميرة في الماء الدافئ واللبن الدافئ ونصف كمية السكر لمدة خمس دقائق حتى تبدأ أن تتفاعل الخميرة وتنتشر رائحتها ويصبح لها رغوة.
- ثم نحضر وعاء كبير الحجم ونضع به باقي كمية السكر والدقيق والبيضة المخفوقة ونقوم بخلطهم ثم نضيف إليهم الفانيليا والملح والليمون المبروش مع الاستمرار في عجن المكونات باليد حتى تصبح لدينا عجينة.
- بعد ذلك نضيف الزبدة السائحة وخليط اللبن والخميرة مع الاستمرار في العجن حتى تصبح العجينة لينة.
- ثم نغطي العجينة جيدا باستخدام كيس نظيف ونضع فوقها قطعة من القماش ونترك الوعاء في مكان دافئ في الغرفة حتى تختمر العجينة جيدا لمدة ساعتين على الأقل.
- بعد أن تختمر العجينة نقطعها إلى ثلاث قطع متساوية في الحجم وتكون كل قطعة على شكل مستطيل ثم نشكل كل قطعة إلى ضفيرة ثم نترك العجينة حتى ترتاح لمدة ساعة واحدة.
- ثم نقوم بتشغيل شعلة الفرن إلى درجة حرارة 180 درجة مئوية ثم نجهز صينية مدهونة بقليل من الدقيق ثم ندهن الضفيرة بالزبدة على جنب.
- ثم نضع الضفيرة في الصينية ونضعها في الرف العلوي للفرن ونتركها لمدة ثلث ساعة حتى تنضج مع مراقبتها حتى لا تحترق.
- بعد ذلك نضع الصينية على الرف السفلي ونتركها لمدة خمس دقائق حتى يحمر وجهها ويصبح ذهبي اللون.
- نضعها في أطباق التقديم، وبالهنا والشفاء.
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