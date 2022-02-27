أحلى المعجنات الشهية طريقة عمل عجينة البريوش القطنية في المنزل

تعتبر عجينة البريوش من أفضل أنواع العجائن الفرنسية التي يمكن استخدامها في صنع كثير من المعجنات والحلويات مثل السينابون والفطائر المحشية بصوص الشوكولاتة وتتميز عجينة البريوش بطعمها اللذيذ والشهي وتعد سهلة التحضير ومكوناتها غير مكلفة ولكنها أكثر من مكونات الخبز العادي وتحتوي على قيم غذائية عالية مفيدة للجسم والصحة ويبحث الكثير من ربات المنزل عن طريقة تحضير عجينة البريوش، تابعوا معنا هذا المقال لمعرفة طريقة تحضيرها.

مكونات عمل عجينة البريوش في المنزل

ثلاثة أكواب من الدقيق

نصف أصبع من الزبدة السائحة

ربع كوب من السكر البودر

بيضة واحدة مخفوقة

ملعقة كبيرة من الخميرة

قشر ليمونة مبروش

ملعقة صغيرة من الفانيليا

خمس ملاعق كبيرة من اللبن البودر

ملح

ماء دافئ

طريقة تحضير عجينة البريوش في المنزل