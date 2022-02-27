نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اصنعي بنفسك ماسك الزبادي بالشوفان لبشرة بيضاء مثل الحليب ناعمة في المقال التالي
يعتبر مكون الزبادي من أكثر المكونات الطبيعية التي تدخل في وصفات العناية الشخصية بداية من البشرة حتى الجسم وكذلك بعض من وصفات العناية بالشعر، حيث يحتوي الزبادي على العديد من الفيتامينات والمعادن التي تغذي البشرة ويعتبر الزبادي عنصر طبيعي بمعني أنه في حالة عدم تقديم الفوائد للبشرة فإنه لا يمكنه أن يضر بصحة البشرة وتبقي نقية كما هي ويحتوي الزبادي على الماء الذي يساعد على منح البشرة ملمس رطب وناعم، ويعمل الزبادي على تأخر ظهور الخطوط البيضاء في الوجه، ويمكن استخدام ماسكات مختلفة من الزبادي للترطيب أو التفتيح وغيرهم من الاستخدامات ونقدم لكم اليوم طريقة تحضير ماسكات زبادي مختلفة لتفتيح البشرة وترطيبها من خلال هذا المقال.
طريقة تحضير ماسك الزبادي
تعتبر الزبادي من مشتقات الألبان التي تعتبر ضرورية للجسم ولا بد من تناول الألبان بشكل يومي حتى تمد الجسم بالفيتامينات اللازمة، ونقوم باستخدامها في أشياء مختلفة سواء ماسكات للوجه أو تناولها كما هي أو إضافة الزبادي على البسبوسة أو الكيك، ومن المعروف أن الزبادي من أكثر المكونات التى تستخدم فى وصفات الوجه.
قبل تداول منتجات العناية بالبشرة بهذا الكم الهائل المتوفر حالياً في جميع الأماكن وإقبال الفتيات عليه كان ضمن أهم خطوات الروتين الطبيعي للعناية بالبشرة هو استخدام مكونات من المنزل مثل حليب الزبادي الذي يبرز قديماً في مكونات النضارة والتفتيح للبشرة، وحتى الآن بالرغم من كثرة تلك المنتجات وإبراز الكثير من منتجات العناية الفائقة إلا أنها قد تبدو باهظة من حيث الثمن.
مكونات التحضير:
- ملعقتين كبيرتين من مسحوق دقيق الشوفان.
- قطرات من عصير الليمون الطازج.
- ملعقة عسل نحل “ملعقة طعام”.
- ملعقة نشا “ملعقة طعام”.
- ملعقتين من الزبادي.
طريقة التحضير:
- الخطوة الأولي يتم تحضير بولة متوسطة الحجم ووضع فيها مسحوق الشوفان ويتم الحصول عليه من العطار بالإضافة إلي وضع عصير الليمون على أن يكون طازجاً.
- الخطوة الثانية يتم إضافة مكون الزبادي إلي المكونات السابقة وتقليبهم معاً حتى نحصل على خليط متماسك.
- الخطوة الثالثة إضافة المكونات التي سبق ذكرها تدريجياً من النشا وعسل النحل ويتم تقليبهم بملعقة صغيرة بحيث يكون الماسك ناعم دون تكتلات من المكونات.
- الخطوة الرابعة وضع الخليط في الثلاجة حتى يبرد مدة عشرين دقيقة على الأقل.
- غسل الوجه وتنظيفه جيداً ثم تجفيف الوجه ووضع الماسك على البشرة ونتركه حتى تجف المكونات على البشرة وتصبح جافة وتأخد حوالي نصف ساعه حتى تجف بشكل كامل أو أقل.
- يتم إزالة الماسك عن طريق الدعك بحركات دائرية وإزالة الماسك ثم التوجه إلي غسل الوجه بالماء بدرجة حرارة عادية ثم رش عليها ماء الورد بعد ذلك ووضع عليها كريم مرطب خاص بك.
- يجب تكرار الوصفة حتى الحصول على أفضل النتائج على الأقل مرتين أسبوعياً، وتعتبر مكون الزبادي له اكثر من مكون إضافي من المكونات المفيدة لصحة البشرة.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ