نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة الفازلين والملح للتخلص من شعر الجسم والابطين بدون ألم نهائيا في 3 دقائق فقط في المقال التالي

عمر شويل - جدة الشعر الزائد في الجسم من المظاهر الطبيعية التي تحدث في جسم اي انسان, ولكنها تكون مزعجة جدا وخاصة للسيدات, فدائما ما يرغب السيدات في التخلص من اي شعر موجود في الجسم بشكل نهائي وبسبب ارتفاع تكلفة جلسات الليزر, يبحث الكثير عن طريقة للتخلص من الشعر بسهولة دون التسبب في الشعور بأي ألم او التسبب في ظهور ترهلات للجلد وتساعد في تقليل ظهور الشعر مرة اخري, ويعد الفازلين افضل اختيار للتخلص من الشعر وخلال هذا المقال سنوضح طريقة التخلص من الشعر بوصفة الفازلين مع الملح السحرية.

ما هى طريقة التخلص من الشعر الزائد باستخدام الفازلين والملح

الفازلين من المواد التي تعمل على ترطيب الجلد والتخلص من اي ترهلات في الجلد, وخلطة الملح مع الفازلين من أفضل الخلطات التي تساعد في التخلص من الشعر زائد وتزيل اي شعر موجود تحت الجلد, وتقلل من حبوب البشرة كما تساعد في تفتيح البشرة وعلاج الكلف والوصفة عبارة عن الاتي:-

يتم خلط معلقة من الفازلين مع معلقة من القهوة ويتم اذابة الخليط في حمام مائي.

يوضع على الخليط معلقة من الحمص البودر, ومعلقة من الملح.

يضاف على الخليط معلقة من الحليب ويقلب كل المكونات معا.

تفرد الخلطة على المكان المراد ازالة الشعر منه وتترك حتى تجف.

باستخدام قطعة من الصوف يتم فرك الخليط من الجلد حتى يتم ازالة الشعر نهائي.

يتم غسل المكان بماء بارد لقبض مسام الجسم وترطيب المكان جيدا.

طريقة التخلص من الشعر بالقهوة والجيلاتين

الجيلاتين من افضل المواد التي تساعد في التخلص من اي شعر زائد, وهذه الوصفة تساعد في التخلص من الكلف وترطيب الجلد بشكل كبير ويتم عمل الوصفة عن طريق خلط معلقتين من الجيلاتين ومعلقتين من اللبن ويوضع الخليط في حمام مائي ويوضع الخليط في حمام مائي حتى يذوب الجيلاتين, ويضاف عليه معلقة من القهوة ويقلب كل المكونات وتفرد على البشرة وتترك حتى تجف ويتم نزع الخليط في اتجاة عكس الشعر ويشطف البشرة بماء بارد ويجب ترطيب البشرة لتجننب تعرضها للالتهاب.