قلي البطاطس بالماء.. طريقة مبتكرة للقي بدون زيوت

‏تعد البطاطس في أكثر المحاصيل الزراعية المنتشرة والمعروفة حول العالم بشكل كبير، وحيث أن البطاطس تحتوي على نسبة كبيرة منالعناصر الغذائية المختلفة، وكما تعمل البطاطس على إمداد الجسم بالطاقة والبروتين وكما يمكن تحضير البطاطس بأشكال مختلفة ونكهات مختلفة‏، وحيث أن البطاطس المقليه بالماء تعد من أفضل وأشهى الوجبات الخفيفة التى يمكن تقدم في أي وقت، حيث تتميز بإنها خفيفة أيضاً على المعدة، وتنال إعجاب الكثير من الأشخاص الكبار الصغار و‏يقبلون على تناولها الكثير وكما أنها من الأكلات السريعة وسهلة في التحضير ‏ولا تحتاج وقت ولا مجهود كثير في التحضير ‏فهي أكله شهية ولذيذة للغاية، سوف نتعرف الآن على طريقة عمل قلي البطاطس بالماء بطريقة صحية ومقرمشة وذات لون ذهبياً ولذلك من خلال هذا المقال.

طريقة عمل قلي البطاطس بالماء

المكونات:

عدد أثنين حبات من البطاطس كبيرة الحجم .

كمية وفيري من الماء البارد .

ملعقة كبيرة من ملح الطعام .

ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود .

ملعقة كبيرة من النشا الذرة .

أثنين ملعقة كبيرة من الزيت النباتي

طريقة التحضير :