نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قلي البطاطس بالماء.. طريقة مبتكرة للقي بدون زيوت في المقال التالي
تعد البطاطس في أكثر المحاصيل الزراعية المنتشرة والمعروفة حول العالم بشكل كبير، وحيث أن البطاطس تحتوي على نسبة كبيرة منالعناصر الغذائية المختلفة، وكما تعمل البطاطس على إمداد الجسم بالطاقة والبروتين وكما يمكن تحضير البطاطس بأشكال مختلفة ونكهات مختلفة، وحيث أن البطاطس المقليه بالماء تعد من أفضل وأشهى الوجبات الخفيفة التى يمكن تقدم في أي وقت، حيث تتميز بإنها خفيفة أيضاً على المعدة، وتنال إعجاب الكثير من الأشخاص الكبار الصغار ويقبلون على تناولها الكثير وكما أنها من الأكلات السريعة وسهلة في التحضير ولا تحتاج وقت ولا مجهود كثير في التحضير فهي أكله شهية ولذيذة للغاية، سوف نتعرف الآن على طريقة عمل قلي البطاطس بالماء بطريقة صحية ومقرمشة وذات لون ذهبياً ولذلك من خلال هذا المقال.
طريقة عمل قلي البطاطس بالماء
المكونات:
- عدد أثنين حبات من البطاطس كبيرة الحجم.
- كمية وفيري من الماء البارد.
- ملعقة كبيرة من ملح الطعام.
- ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.
- ملعقة كبيرة من النشا الذرة.
- أثنين ملعقة كبيرة من الزيت النباتي
طريقة التحضير:
- الخطوة الأولى أبدأي في تقطيع البطاطس إلى شرائح رفيعة لكي تحصلي على بطاطس مقرمشة ولذيذة ثم بعد ذلك قومي بإحضار وعاءمناسب وضعي البطاطس في الوعاء وأغمريها بالماء البارد واتركيها في الوعاء منقوعة لمدة 15 دقيقة.
- الخطوة الثانية قومي بتجفيف البطاطس جيداً من الماء وجففيها بالكامل حتى تتخلصي من أكبر كمية من الماء حتى تحصلي على بطاطس مقرمش من الخارج وطرية من الداخل.
- الخطوة الثالثة قومي بغلي كمية وفيري من الماء في الإناء على نار متوسطة وبعد ذلك قومي بإضافة شرائح البطاطس إلى الإناء واتركيها لمدة 5 دقائق ثم بعد ذلك قومي بتصفيتها من الماء وجففيها جيداً بإستخدام مناديل المطبخ.
- الخطوة الرابعة أصبحت البطاطس جاهزة أبدأي نكهيها حسب رغبتك يمكنك تتبيلها بملعقة كبيرة من ملح الطعام مع ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود أو يمكن إضافة التوابل الجاهزة المخصصة للبطاطس حتى تحصلي على بطاطس مقرمش ولذيذة ثم بعد ذلك قومي بإضافة ملعقة كبيرة من النشا الذرة.
- الخطوة الخامسة قومي بإحضار مقلاة مناسبة ثم ضعيها على نار متوسطة وضعي فيها أثنين ملعقة كبيرة من الزيت النباتي وبعد ذلك قومي بإضافة شرائح البطاطس وقلبيها جيداً حتى تصبح ذهبية ومقرمشة وبعد ذلك أصبحت البطاطس جاهزة للتقديم إلى أفراد الأسرة.
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