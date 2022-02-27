احضري بيتزا العشر دقائق لأولادك في المنزل بكل سهولة

تعد البيتزا من الأكلات العالمية الشهيرة المعروفة، وحيث أن البيتزا تعد من أفضل وأشهى الوجبات الخفيفة التى يمكن تقدم في أي وقت حيث أنها تتميز بأنها خفيفة أيضاً على المعدة، وحيث تنال إعجاب الكثير من الأشخاص الكبار الصغار و‏يقبلون على تناوله الكثير وحيث تتميز بأنها من الأكلات السريعة وسهلة في التحضير ‏ولا تحتاج وقت ولا مجهود كثير في التحضير ‏فهي أكله شهية ولذيذة للغايه، ‏سوف نتعرف الآن على طريقة عمل عجينة البيتزا بطريقة سهلة وبسيطة للغاية في البيت ولذلك من خلال هذا المقال.

طريقة عمل عجينة البيتزا

احياناً ما تكون تجربة الأشياء السريعة أكثر شهية من الإعداد لوجبة وتحضيرها بشكل عميق ومتعدد الخطوات، ومؤخراً هو ما أصبح يبحث عنه الأفراد وكذلك يوجه خبراء المطبخ التركيز على الوصفات السريعة التي لا تستكلف خطوات متعددة أو وقت طويل في الإعداد حتى أن معظم الوصفات أصبحت تحت عنوان العشر دقائق.

المكونات:

أثنين كوب من الدقيق الأبيض .

أثنين ملعقة كبيرة من زيت الزيتون .

ربع ملعقة صغيرة من السكر الأبيض .

نصف كوب من الماء الدافئ.

نصف ملعقة صغيرة من ملح الطعام .

ملعقة واحدة صغيرة من الخميرة .

طريقة التحضير :