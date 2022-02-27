نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احضري بيتزا العشر دقائق لأولادك في المنزل بكل سهولة في المقال التالي
تعد البيتزا من الأكلات العالمية الشهيرة المعروفة، وحيث أن البيتزا تعد من أفضل وأشهى الوجبات الخفيفة التى يمكن تقدم في أي وقت حيث أنها تتميز بأنها خفيفة أيضاً على المعدة، وحيث تنال إعجاب الكثير من الأشخاص الكبار الصغار ويقبلون على تناوله الكثير وحيث تتميز بأنها من الأكلات السريعة وسهلة في التحضير ولا تحتاج وقت ولا مجهود كثير في التحضير فهي أكله شهية ولذيذة للغايه، سوف نتعرف الآن على طريقة عمل عجينة البيتزا بطريقة سهلة وبسيطة للغاية في البيت ولذلك من خلال هذا المقال.
طريقة عمل عجينة البيتزا
احياناً ما تكون تجربة الأشياء السريعة أكثر شهية من الإعداد لوجبة وتحضيرها بشكل عميق ومتعدد الخطوات، ومؤخراً هو ما أصبح يبحث عنه الأفراد وكذلك يوجه خبراء المطبخ التركيز على الوصفات السريعة التي لا تستكلف خطوات متعددة أو وقت طويل في الإعداد حتى أن معظم الوصفات أصبحت تحت عنوان العشر دقائق.
المكونات:
- أثنين كوب من الدقيق الأبيض.
- أثنين ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
- ربع ملعقة صغيرة من السكر الأبيض.
- نصف كوب من الماء الدافئ.
- نصف ملعقة صغيرة من ملح الطعام.
- ملعقة واحدة صغيرة من الخميرة.
طريقة التحضير:
- أولاً يتم إحضار وعاء صغير الحجم مناسب ثم ضعي فيه ملعقة واحدة صغيرة من الخميرة مع ربع ملعقة صغيرة من السكر ثم بعد ذلك يضاف إليهم أثنين ملعقة كبيرة من الماء الدافئ ثم بعد ذلك قومي بتقليب الخليط جيداً بعد ذلك واتركي الخليط جانباً في مكان دافئ لمدة ربع ساعة تقريباً حتى ينتفخ الخليط وتزداد الرغوة.
- ثانياً يتم إحضار وعاء آخر عميق ثم ضعي فيه أثنين كوب من الدقيق الأبيض وضيفي إليه نصف ملعقة صغيرة من ملح الطعام ثم ضعي خليط الخميرة السابق على خليط الدقيق وضعي ملعقة كبيرة من زيت الزيتون واخلطي المزيج جيداً مع بعضهم البعض بواسطة اليدين لمدة عشر دقائق حتى نحصل على قوام عجينة طرية لا يلتصق بيدك.
- ثالثا ابدائي في تشكيل العجينة على هيئة كرة ثم قومي بإحضار وعاء مناسب وضعي فيه العجينة داخل الوعاء وقومي بتغطية الوعاء بفوط مبللة واتركي العجينة في الوعاء جانباً في مكان دافئ حتى تختمر ويتضاعف حجمها لمدة ساعة تقريباً.
- رابعاً بعد مرور الوقت قومي بفرد العجينة بالنشابة على رف صلب مرشوش بالقليل من الدقيق ثم قومي بإحضار صينية مناسبة مدهونة بملعقة كبيرة من الزيت الزيتون وأفردي العجينة بداخلها ثم قومي بحشو البيتزا بالجبن أو الفراخ أو اللحوم حسب رغبتك
- خامساً يتم إدخال صينية البيتزا إلى فرن محمي مسبقاً على درجة حرارة 180 درجة مئوية ثم اتركي البيتزا حتى تنضج وتحمر أطرافها وبعد ذلك قومي بإخراج البيتزا من الفرن ثم بعد ذلك أصبحت البيتزا جاهزة للتقديم إلى أفراد العائلة.
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