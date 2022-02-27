يعد كريم قشور الموز والنشا من أنجح الوصفات الطبيعية لإزالة الكلف والبقع الداكنة من الوجه فهو يساعد على منع ظهور التجاعيد وعلامات التقدم في السن والخطوط الدقيقة المصاحبة لمرحلة الشيخوخة، كما أنه يعمل على إزالة التصبغات ويجعل البشرة بيضاء وصافية وخالية من العيوب، ويعمل أيضاً على تطهير وتنظيف الوجه من آثار حب الشباب بسهولة ويغذي ويرطب البشرة خلال وقت قصير، وتبحث الكثير من الفتيات والسيدات عن وصفات طبيعية للعناية بالبشرة تكون غنية بالفيتامينات والمعادن المهمة لصحة الجلد، ويعد كريم قشور الموز والنشا من أفضل هذه الوصفات التي تعطي نتائج رائعة وفعالة في التخلص من معظم مشاكل البشرة، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نتعرف على أسهل طريقة لعمل كريم قشور الموز والنشا لبشرة صافية وخالية من العيوب

مكونات كريم قشور الموز والنشا



يتم تحضير كريم قشر الموز ببعض المكونات البسيطة، وهي كما يلي:-

ملعقة كبيرة من الأرز.

ملعقة صغيرة من النشا.

قشور ثمرتين من الموز.

ملعقة كبيرة من الحليب البودرة.

ملعقة صغيرة من العسل.

2 كوب ماء.

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

طريقة التحضير

يتم عمل كريم قشر الموز والنشا بطريقة سهلة وسريعة كما يلي:-

أولاً نقوم بغسل قشور الموز جيداً بالماء للتخلص من الأتربة والشوائب. بعد ذلك نقوم بتقطيع القشور إلي قطع صغيرة وتوضع في إناء ونضيف إليها ملعقة كبيرة من الأرز وكوبين من الماء ونرفع المكونات على نار هادئة وتترك حتى تنضج. نضع الخليط في الخلاط الكهربائي ونخلط جيداً حتى يمتزج تماماً ويصبح كريمي نصفي الخليط جيداً للتخلص من التكتلات. ثم نقوم بإضافة ملعقة صغيرة من النشا، ملعقة صغيرة من اللبن البودرة. ثم نضيف ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند وملعقة صغيرة من العسل ونقلب المكونات جيداً حتى يمتزج الخليط تماماً ويصبح كريمي. نضع الكريم في علبة زجاجية محكمة الغلق ويحفظ في الثلاجة حيث تدوم مدة صلاحيته أسبوع. يستخدم هذا الكريم قبل النوم على بشرة نظيفة ويدلك بحركات دائرية ويترك على البشرة لمدة نصف ساعة. ثم يغسل الوجه بالماء الدافئ ثم البارد لغلق المسام ويستخدم يومياً للحصول على نتائج افضل.

ماسك الموز لتنعيم البشرة

نقوم بهرس موزة ونضيف عليها ثلاث ملاعق صغيرة من الأرز المطحون وملعقة صغيرة من العسل، نخلط المكونات مع بعضها ونوزع الخليط على الوجه لمدة ربع ساعة، ثم ندلك البشرة للتخلص من الجلد الميت ونغسلها بالماء الفاتر.