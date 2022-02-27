أسرار المطاعم.. العجينة اليابانية السحرية لكل أنواع المخبوزات هشة وخفيفة وبمكونات بسيطة جدا

هناك العديد من الطرق التي يمكن من خلال ها إعداد المخبوزات وجميع هذه الطرق تتميز به مميزات كثيرة ولكن هناك بعض الطرق التي يمكن من خلال ها إعداد كمية كبيرة من المخبوزات خلال هذا المقال سنتحدث عن احد انواع العجينة التي يمكن إعداد مجموعة كبيرة من المخبوزات باستخدام هذا العجين وهي العجينة ‏اليابانية التي تستخدم في العديد من انواع المخبوزات ويتم استخدامها في المخبوزات والمطاعم الشهيرة لذلك خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة إعداد هذه المخبوزات في المنزل والمكونات التي نحتاج إليها حتى تكون هذه المخبوز جاهزة لدينا ويمكن استخدامها في كافة انواع المخبوزات.

‏مكونات العجينة اليابانية لكافة المخبوزات

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تحتاج العدين اليابانية إلى العديد من المكونات حتى تكون جاهزة وهي تشبه باقي انواع المخبوزات ولكن نحتاج إلى اضافة بعض المكونات الأخرى حتى تكون جاهزة وتناسب جميع انواع المخبوزات التي نرغب في اعدادها في المنزل وهذه المكونات هي:

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أربع أكواب كبيرة من الدقيق

1\4‬ كوب من الزبدة‬

ملعقة ونص ملعقة من الخميرة الفورية

2\4‬ كوب من الماء‬

3\4‬ كوب من الدقيق‬

بيضة واحدة

خلطة لتحسين الطعم

2ملعقة من الحليب البودرة

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‏ كوب كبير من الحليب السائل

رشة صغيرة من الملح

طريقة إعداد العجينة اليابانية في المنزل

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فيما يلي سنتحدث عن الخطوات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد العدين اليابانية وهذه الخطوات هي.

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