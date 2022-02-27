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عمر شويل - جدة وجبة سريعة وخفيفة طاجن المكرونة بالدجاج والخضار في المنزل - ثقفني
من الوصفات التي تقدم في محلات الكشري، حيث يتم استخدام الطواجن في طهي الطعام، مما يجعل طعم الأكل مختلف، كما يعد من الوصفات المغذية لاحتوائه على مجموعة متنوعة من المكونات المغذية حيث يحتوي على قطع من الدجاج والمكرونة بالإضافة إلى الخضروات، يشتهر طاجن المكرونة بالفراخ في مصر ويختلف طعمه من محل إلى آخر ولكن إعداده في المنزل له طعم رائع ويتم إعداده بمكونات طازجة، ويعد من أسهل الوصفات حيث لا تحتاج إلى مكونات كثيرة كما يمكننا إضافة الخضروات المفضلة ليكون غني بالفيتامينات التي يحتاجها الأطفال لبناء أجسامهم.
مكونات طاجن المكرونة بالدجاج والخضار
- كيلو من المكرونة الأقلام.
- نصف كيلو بانيه.
- بصلة كبيرة.
- فص ثوم.
- جزرة.
- نصف ثمرة من كلا من (فلفل أحمر، فلفل أخضر، فلفل أصفر).
- ملعقة من السمنة.
- ملعقتان كبيرتان من الزيت.
- ثلاث ملاعق من الصلصة.
- كوب من عصير الطماطم.
طريقة عمل طاجن المكرونة بالدجاج والخضار
- نقوم بتجهيز الدجاج عن طريق غسل قطع البانيه بالماء وتصفيتها من الماء.
- نقطع ألبانية إلى شرائح متوسط ونضع ملعقة من السمنة ملعقتان من الزيت في طاسة.
- بعد أن يتم تسخين المواد الدهنية نضع شرائح البانيه ونضع عليها ربع ملعقة فلفل أسود.
- نقطع البصل إلى شرائح رفيعة جدا ونضعها على الدجاج.
- نغسل الخضروات والجزر ويبشر الجزر بالمبشرة إلى شرائح طويلة.
- نقطع الفلفل بنفس سمك البصل ونضيف إلى الدجاج ويترك على النار لمدة من 10 إلى ثلاثة عشر دقائق.
- نضع الملح ونقوم بتجهيز الطاجن ونضع المكرونة داخل الطاجن دون سلق.
- نضع ثلاث ملاعق من الصلصة الجاهزة وعلي كوب من عصير الطماطم.
- ونضع الدجاج والخضار أسفل الكاجو بعد دهنة بالزيت.
- نقوم بوضع الدجاج ونضع الطماطم.
- نضيف الملح حسب الرغبة، نضع نصف كوب ماء مغلي يساعد الماء المغلي على نضج المكرونة لأنها توضع غير مسلوقة.
- نقوم بتغطية الطاجن باستخدام الفويل وندخلها الفرن على نار متوسطة.
- بعد أن يغلي الكاجو نقوم بتهدئة الفرن وتركه حتى يتم التسوية.
- نخرج الطاجن من الفرن ونقوم بقلبها في أطباق التقديم.
- نقدم طاجن المكرونة بالدجاج والخضار مع السلطة ونقوم بعمل أصابع بطاطس ويدجز.
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