طريقة تحضير مخلل اللفت المقرمش والاحتفاظ به لمدة طويلة

مخلل اللفت منذ ألذ أنواع المخللات التي يمكن الاستغناء عنها على المائدة لأنها تعتبر مقبلات أساسية لا يمكن تناول الطعام بدونها تو كما يقولون تفتح الشهية، لكن الحفاظ علي المخلل وقت طويل بدون تلف وبنفس الطعم مع احتفاظه بالقرمشة المطلوبة أمر صعب، كذلك مع اقتراب رمضان لا بد من إعداد المخللات المتنوعة لان مائدة السحور والإفطار لا تصح بدونها، وبما أن هذه الفترة هي موسم اللفت سنقدم لكم أفضل طرق التخليل مع الاحتفاظ به مدة طويلة وطعم لذيذ مقرمش عبر موقعنا في هذا المقال.

مكونات تحضير اللفت المقرمش

كيلو من اللفت الحب.

ثمانين من الشمندر.

ربع كوب ملح أبيض.

ثلاث قرون فلفل أخضر حار.

ملعقة من السكر.

ملعقتين كبار خل أبيض.

لتر ماء.

طريقة عمل مخلل اللفت المقرمش

نحضر حبات اللفت واغسلهم جيدا، ثم نقطعها حلقات سميكة قليلا بعد التخلص من الجذور والأوراق.

نقطع شرائح اللفت بالقطاعة الخاصة لذلك إلى قطع مناسبة للتناول.

نحضر برطمان نظيف محكم الغلق ويفضل أن يكون زجاجي.

بعد غسل قطع اللفت جيدا والتخلص من الماء نضعها في البرطمان، ثم نجهز محلول الحفظ.

نحضر الماء ونضيف به الخل والسكر ونقلبهم جيدا ويجب أن يكون الماء لتر أو أقل بقليل.

نقطع الشمندر ونضعه في البرطمان أعلى اللفت والفلفل الحار، ثم يصب محلول الحفظ ليغطي المخلّل تماما.

ثم توضع ملعقة زيت على سطح البرطمان ويغلق جيدا ويترك في درجة حرارة الغرفة لحين تسوية عقب مرور سبعة أيام.

نصائح للحفاظ على المخلل أطول وقت ممكن

فساد المخللات بسرعة من أهم المشاكل التي تواجه سيدة المنزل، ونقدم لكي سيدتي أفضل الخطوات للحفاظ على المخلل وقت طويل كالتالي