طريقة عمل الهريسة الشرقية على الطريقة الأصلية زي المحلات تماماً

طريقة عمل الهريسة، الهريسة هي أحد الحلويات المشهورة في الوطن العربي ولها شعبية كبيرة، ولا يوجد احتفال أو مناسبة سعيدة إلا بوجود الهريسة، ويوجد أنواع مختلفة للهريسة فمنها هريسة بالعجوة، وهريسة بالقشطة والهريسة العادية السادة، وطريقة إعداد كل منها مشابهة للأخرى لأن المكونات واحدة، وفيما يأتي سوف نعرض لكم خطوات مفصلة عن طريقة تحضير الهريسة الطرية في المنزل.

طريقة عمل الهريسة

الهريسة من الحلويات الشرقية الشعبية التي يفضلها عدد كبير من الأشخاص، لها فوائد عديدة وتمد الجسم بالطاقة والحيوية والنشاط، يقبل على شرائها العديد من محلات الحلويات، ولكن يمكن تحضيرها في المنزل بكل سهولة مثل الجاهزة، فهي تحضر بخطوات بسيطة وسهلة دون بذل مجهود، يمكنكم متابعة الخطوات التالية لمعرفة المكونات وطريقة التحضير.

المكونات

ثلاث أكواب سميد خشن.

كوب لبن.

مقدار كوب سكر.

نصف كوب زيت.

ثلاث ملاعق طحينه.

ملعقة صغيرة بكينج بودر.

كوب لوز مقشر.

مكونات القطر

ثلاث أكواب سكر.

أربع أكواب ماء.

ملعقة صغيرة فانيليا.

نصف ليمونه.

طريقة التحضير

اخلطي السميد مع السكر وضيفي إليهم البيكنج بودر واللبن وقلبيهم جميعاً جيداً.

ضيفي النصف كوب من الزيت ثم قلبي المكونات مرة أخرى معاً حتي تتجانس جيداً.

احضري قالب الهريسة ثم ادهنيه بالطحينة وضعي به عجينة الهريسة.

اضغط برفق على وجه الهريسة بكف يدك أو ملعقة حتي يصبح السطح متساوي.

ضيفي اللوز المقشر على الوجه، ويمكنك وضع المسكرات المفضلة لديك.

اتركي الهريسة عدة ساعات حتي ترتاح وتختمر.

سخني الفرن قبل وضع الصينية على درجة حرارة مائة وتسعين.

ضعي الصينية في الفرن لمدة لا تقل عن نصف ساعة ولا تزيد عن خمسة وأربعين دقيقة.

بعد أن تنضج الهريسة أخرجيها من الفرن وضعي عليها القطر البارد وهي ساخنة.

طريقة تحضير القطر