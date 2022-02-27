وفري فلوسك.. مقشر البيكنج بودر للوجه بأسرار أشهر مراكز التجميل أقوى من أحماض الفواكه

مقشر البيكنج بودر للوجه أثبت أنه له فاعلية كبيرة في الحصول على بشرة نضرة وخالية من الشوائب وذلك لأنه يحتوي على الكثير من الفوائد للبشرة وأهمها أنها يعمل على تقشير خلايا الجلد الميت مما يجعل البشرة ناعمة كبشرة الأطفال، بالإضافة إلى أنه يعمل على إزالة الرؤوس السوداء من الوجه وذلك بمكونات بسيطة سوف نتعرف عليها من خلال هذا المقال.

مقشر البيكنج بودر للوجه

يعمل مقشر البيكنج بودر على تقشير وتنظيف الوجه من الأتربة الإتساخات اللاصقة بالبشرة التي يتم التعرض لها خلال اليوم خارج المنزل،

مما تسبب مشكلة ظهور البثور و الرؤوس السوداء لذلك نعرض لكم افضل مقشر عميق للبشرة يساعد على تنظيف البشرة وجعلها كبشرة الأطفال.

مكونات مقشر للوجه

مقدار2 ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ومقدار2 ملعقة كبيرة من الشوفان.

مقدار4 ملاعق كبيرة من الماء أو حسب حاجة الوصفة.

طريقة عمل أفضل مقشر عميق للوجه

في البداية لابد من تنظيف البشرة جيدًا بالماء الفاتر والغسول الذي يتناسب مع نوع البشرة والمعتاد على استخدامه.

بعد ذلك لا يفضل تجفيف الوجه بعد غسله لكن يفضل أن يترك رطبًا قبل وضع الخليط عليه حتى يلتصق الماسك بالوجه في أسرع وقت ممكن.

ثم يوضع البيكنج بودر مع الشوفان الناعم في وعاء، ويوضع عليهم الماء.

بعد ذلك يتم تقليب الخليط حتى تتداخل المكونات مع بعضها ويتم الحصول على خليط كريمي سهل الفرد على الوجه.

ثم يوضع الخليط على البشرة، ويوزع جيدًا على الوجه بالكامل.

بعد ذلك يترك الخليط على البشرة لمدة 5 دقائق فقط لا غير، ثم يتم فرك البشرة برفق بحركات دائرية لمدة 5 دقائق.

ثم يغسل الوجه بالماء الفاتر والغسول للتخلص من آثار الخليط بشكل نهائي.

بعد ذلك يفضل استخدام مرطب بعد المقشر حتى لا يتعرض الجلد للالتهاب بسبب التقشير.

ثم يمكنك رؤية نتيجة واضحة ومبهرة من أول استخدام للمقشر.

للحصول على أفضل نتائج في التفتيح والنضارة لابد من الاستمرار على استخدام الوصفة مرة واحدة في الأسبوع وسوف تلاحظين الفرق.

في نهاية مقال مقشر البيكنج بودر للوجه قد تحدثنا عن طريقة تحضير المقشر. من خلال عدة مكونات بسيطة وغير مكلفة نهائيًا، وموجودة داخل كل منزل. وذكرنا عدة خطوات يتم اتباعها لكي يتم الحصول على بشرة أكثر نضارة وحيوية وتفتيح. وخالية من أي عيوب.