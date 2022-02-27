لعشاق الأسماك.. تتبيلة السردين الرهيبة برائحة مميزة سيسألكِ الجيران عنها

إذا كنت تبحث عن طريقة تتبيلة السردين وكيفية تحضيره بطعم لذيذ وشهي تابع معنا هذا المقال للنهاية، فعند التحدث عن السردين يجب أن نعرف أنه يحتاج إلى تتبيله معينة ومحترفة لكي يكون طعمه مثلما نريد، والموضوع ليس صعب نهائياً والمكونات موجودة في كل منزل، وسوف نعرض عليك الطريقة الأفضل لتتبيل السردين.

تتبيلة السردين

تعرف على أشهى طريقة من أجل عمل السردين في المنزل، وهي لن تحتاج إلى جهد كبير أو مكونات غريبة، والطريقة تكون:

مكونات تتبيلة السمك السردين

نصف كيلو من السردين.

مقدار ملعقة صغيرة من الملح.

وملعقة صغيرة من الفلفل الاسود.

بالإضافة الى ملعقة شطة أو بابريكا حسب الرغبة.

ثلاث ملاعق كبار من زيت الزيتون.

وملعقة صغيرة من الكمون.

عدد 2 فص ثوم مفروم.

مقدار 2 ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ومقدار3 ملعقة كبيرة من أوراق الكزبرة.

مقدار3 ملعقة كبيرة من أوراق البقدونس.

ومقدار3 ملعقة كبيرة من أوراق النعناع.

كمية من زيت القلي.

مقدار كوب من الدقيق.

طريقة عمل سردين مقلي مقرمش

أول خطوة هي القيام بتنظيف السردين جيداً من الأحشاء والتخلص من القشور وقطع الذيل.

بعد ذلك يتم وضع كمية السردين في إناء يحتوي على ملح وكمية من الماء لمدة نصف ساعة.

ثم نقوم بإحضار وعاء نضع فيه كلًا من أوراق النعناع والبقدونس وأوراق الكزبرة.

بالإضافة إلى ذلك وضع زيت الزيتون والثوم والكمون وعصير الليمون.

بعد ذلك يتم تقليب جميع المكونات مع بعضها.

ثم نحضر السردين ونضع به التتبيله من الداخل ثم نضعها كطبقة على سطح السردين.

بعد ذلك نقوم بإحضار وعاء آخر لكي نضع فيه كمية الدقيق ونضع عليها البابريكا والملح والفلفل الأسود.

ومن ثم يتم تقليب هذه المكونات مع بعضها حتى تمتزج المكونات جيداً.

بعد ذلك نقوم بوضع هذا الخليط على السردين حتى يغطى به من جميع الجوانب.

ثم إحضار طاسة مخصصة للقلي ثم نضع بها كمية مناسبة من الزيت، ثم ننتظر دقيقة حتى يسخن.

بعد ذلك نقوم بوضع السردين في الزيت للقلي ثم نخرجه عندما يصبح لونه ذهبياً.

كانت هذه أفضل طريقة من أجل تتبيلة السردين ليصبح طعمه أشهى من الموجود في المطاعم البحرية، كما أن هذه المكونات موجودة دائماً في منازلنا ولن تحتاجي إلى شراءها، قومي بتطبيق الوصفة على الفور دون تردد.