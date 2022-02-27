طريقة عمل البطاطس باللحمة المفرومة بالخطوات السهلة لتحضير وجبة ممتعة.

طريقة عمل البطاطس باللحمة المفرومة، واحدة من الأطعمة المحببة والتي تبحث عليها معظم ربات البيوت في الوطن العربي وخاصة مصر، حيث أن المطبخ المصري معروف دائما بالابتكارات في الاكلات المصرية والتطوير الدائم للاعداد اكلات جديدة للافاده بالتغذية وعدم الملل من الثبات علي اكلات معينة، فمثلا طاجن البطاطس باللحمة المفرومة يعد من الاكلات سهلة التحضير وشهية وصحية ويتم تقديمها في المناسبات ومن خلال هذا المقال يتم معرفة طهي وعمل البطاطس باللحمة المفرومة.

طريقة عمل البطاطس باللحمة المفرومة فاطمة ابوحاتي

المقادير



قرن فلفل رومي حامي.

نصف كيلو لحم مفروم.

كيلو بطاطس.

بصلة.

ثلاث فصوص ثوم.

كوب من عصير الطماطم.

بهارات حسب الرغبة.

رشة فلفل اسود.

شوية ملح.

زيت طعام.

حبهان.

جوز الطيب، ونذكركم برابط طريقة عمل البانية.

طريقة العمل

نبدأ بتشويح أو بتعصيج اللحم عن طريق احضار مقلاة، و ونضع فيها الزيت حسب الرغبه. يتم وضع البصل المفروم والثوم والفلفل القطع. بعدها يحدث تغير لون البصل ثم يتم اضافة اللحم، ونضيف لها الملح والفلفل الاسود والبهارات والحبهان وجوزة الطيب، ويتم تركها يتم شرب السوائل والتخلص منها. القيام بتقشير البطاطس وفتح ثقوب به من الاسفل مع مراعاة عدم رمي الفارغ من البطاطس بعد تقويرها. نضع الزيت في مقلاة وسط لتحمير البطاطس نصف تحمير حتى يتغير لونها.

يتم حشو البطاطس باللحمه التي تم تعصيجها او تشويحها بعد تصفيتها من الزيت، ونذكركم برابط طريقة عمل كباب الحلة.

خطوات عمل البطاطس باللحم المفروم والصلصة

عمل صينية بطاطس باللحمة المفرومة والصلصة، يلزم تواجد تلك المقادير لعملها.

المقادير:

رشة فلفل اسود.

شوية ملح.

كيلو جرام بطاطس.

معلقتين صلصة طماطم.

نصف كيلو لحم مفروم.

كوب عصير طماطم.

قرفة مطحونة.

سمن.

فلفل حار حسب الرغبة.

زنجبيل بودرة.

فلفل اخضر رومي.

بصلتين.

ثوم مفروم، ونذكركم برابط طريقة عمل الكيكة العادية.

طريقة إعداد صينية البطاطس باللحمة المفرومة والصلصة

يتم تقطيع البصل لقطع حسب الرغبة.

نضع قدر على نار متوسطة ونضيف ملعقة سمن، و نقوم بوضع البصل مع التقليب. القيام بوضع فلفل اسود و ملح والتقليب، ووضع كمية اللحم المفرومة ،واضافة الزنجبيل و القرفة المطحونة مع التقليب. يتم تقطيع نصف ثمرة الفلفل الاخضر لقطع، ونضيفه الي اللحمة المفرومة والبصل، مع التقليب. نعمل بتقطيع الفلفل الحار لقطع مصغرة ايضا على حسب الرغبة، ويتم اضافة الفلفل الحار على اللحمة المفرومة و البصل مع التقليب . نضيف معلقة ثوم مفروم ويتم التقليب، واضافة عصير الطماطم مع التقليب للخليط، ووضع الفلفل الاسود و رش الملح مع التقليب. يتم كل ذلك علي النار حتى الغليان ، ويتم تقطيع البطاطس الي حلقات حسب الرغبة، ثم نجهز صينية ونقوم بوضع قطع البطاطس بها، طريقة عمل الكسكس المغربي. بعد أن يتم غليان خليط اللحمة المفرومة والبصل نقوم بأضافة على البطاطس في الصينية حتي يتم خلطة باللحمة المفرومة والبصل، ويتم إضافة نسبة ضئيلة من الماء أو الشوربة علي حسب توافرها، ونتركها علي نار متوسطة حتى يتم الغليان وبعدها نقوم بوضعها في الفرن حتي التطيب. بعد عملية التطيب نقوم بتقديم صينية البطاطس باللحمة المفرومة والصلصة ساخنة مع المكرونة المحمرة أو بالصلصة او مع طبق الارز علي صينية التقديم علي مائدة الطعام، طريقة عمل العصيدة السعودي.

طريقة عمل البطاطس باللحمة المفرومة بالخطوات السهلة لتحضير وجبة ممتعة.