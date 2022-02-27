أفضل طريقة لقلي الباذنجان بطريقة صحية بدون أن يشرب زيت

قلي الباذنجان بدون أن يشرب زيت، يعد الباذنجان المقلي من أحد الأطعمة المحبوبة والمفضلة للكثير، كما أنه مفيد جداً لصحة الإنسان ويحتوي على نسبة كبيرة من المعادن والحديد والأملاح المهمة لبناء الجسم، يستخدم الباذنجان بأكثر من طريقة، فمن الممكن أن يتم قلية أو شوية وغيرها الكثير، ومع أضرار الزيت الكثيرة على صحة الفرد، يقوم كثيرًا من النساء بالبحث عن أكثر الطرق الصحية الغير متعبة التي يمكن تنفيذها بسهولة، لذا سوف نقدم لكم اليوم طريقة قلي الباذنجان بدون أن يشرب زيت فتابعوا معنا السطور التالية.

قلي الباذنجان بدون أن يشرب زيت

نقدم لكم بعض الطرق البسيطة في قلي الباذنجان بدون أن يشرب زيت، حيث تتضرر العديد من النساء من كثرة الزيوت التي تتواجد في الباذنجان بعد عملية التحمير، فتبحثن عن طرق لقلية دون أن يشرب زيت، حيث يمكنكم أتباع إحدى الطرق التالية وسوف تلاحظين النتيجة.

الطريقة الأولى

يتم تقطيع الباذنجان ورشة بقليل من الملح والشطة والكمون، وتعتبر هذه الطريقة تسمى (سودانية) اصلها مغربي.

يترك الباذنجان مدة لا تقل عن ربع ساعة تقريباً بعد ذلك يتم غمس الباذنجان في الدقيق ونقوم بقليه، وهذه الطريقة من أحد الطرق الصحية.

الطريقة الثانية

نقوم بتقطيع الباذنجان ورشة بالملح على الاتجاهين، ويترك بعض الوقت حتى يتخلص من الماء الموجود به، والناتج من استخدام الملح.

بعد ذلك يتم شطفه من الملح وباستخدام منديل مطبخ نظيفة، نقوم بالضغط على الباذنجان ليتم التخلص من الماء الزائد.

نقوم بقلي الباذنجان وسوف تلاحظين أن هذه الطريقة تجعل الباذنجان لا يشرب أي زيت.

الطريقة الثالثة

يتم تقطيع الباذنجان وخلطة مع كمية من الدقيق والخل ونضع القطع بالخليط.

بعد ذلك يتم التخلص من المزيج الزائدة في قطع الباذنجان، ويتم القلي مباشرة.

حيث تعتبر هذه الطريقة من أحد أفضل الوصفات التي يستخدمها الكثير من عشاق الباذنجان للقلي.

وفي نهاية مقالنا اليوم قد قدمنا لكم بعض الطرق الصحية لقلي الباذنجان بدون أن يشرب زيت ولمزيد من الوصفات برجاء ترك تعليق وسوف يتم الرد عليكم في أقرب وقت ممكن دمتم بخير وعافية.