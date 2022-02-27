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عمر شويل - جدة أسهل طريقة لعمل كيكة الشاتوه بمكونات اقتصادية متوفرة في مطبخك - ثقفني
يرجع الكيك شاتوه إلى المطبخ الفرنسيّ، ومعناها باللغة العربية هو القلعة أو الحصن، حيث أن شكل الكيك شاتوه يشبه القلعة، وكانت قد عرفت في مختلف المطابخ العالمية ولكن بنكهات مختلفة ومتعددة وذلك وفقاً لتنوّع الثقافات والشعوب، فيوجد منه شاتوه بالشوكلاتة، وكذلك الشاتوه بالفراولة، وأيضاً الشاتوه بالكريم كراميل، وهو مفضل ومحبب عند الكثيرين، ولهذا فسوف نعرضه لكم طريقة تحضيره في السطور التالية، حيث يمكن إعداده داخل المنزل بكل سهولة مثل طريقة محلات الحلويات الشهيرة.
مكونات عمل كيكة الشاتوه
- واحد كوب من الدقيق الذي تم نخله.
- واحد كوب من السكر البودر.
- أيضًا واحد كوب من الحليب السائل.
- كذلك كوب من زيت الذرة النباتي.
- سوف نحتاج إلى ملعقة واحدة من البيكنج باودر.
- 3 ملاعق من الكاكاو.
- عدد ثلاث بيضات.
- ملعقة من الفانيلا السائلة.
طريقة تحضير كيكة الشاتوه
- باستخدام الخلاط الكهربائي نقوم بوضع كوبَ الحليب وكذلك نضع كوبَ السكّر، والثلاث ملاعق الكبيرة من الكاكاو، ثم يتم خلط كافة المكونات مع بعضها البعض.
- نقوم بإضافة الزيت بصورة تدريجية، حتى يصبح الخليط مثل صوص شوكولاتة.
- نأخذ جزء من الخليط ونحتفظ به داخل الثلاجة، ثم نضيف إلى ذلك الخليط الباقي مقدار الفانيليا والبيض، ثم نخلطهم بشكل جيد مع بعضهم البعض.
- نقوم بإضافة الدقيق المنخول داخل الخلّاط مع الخليط ونضيف إليه أيضًا البيكنج بودر، ثم يخلط جيداً.
- يتم وضع المزيج داخل صينيّة مدهونة بالزيت أو بالسمنة.
- يجبر على 180 درجة لمدة 40 دقيقة.
- يخرج ويوضع داخل طبق التقديم، ثم يزين بصوص الذي قد احتفظنا به في الثلاجة ويزين بالمكسرات أو بجوز الهند.
- وفي حالة الرغبة بعمل كيك شاتوه بالفراولة، فهنا سوف نحتاج إلى مئتا جرام من جل فراولة ونفس المكونات التي قد تم استخدامها في طريقة عمل الكيكة شاتوه بالشيكولاتة ولكن يتم استبدال الكاكاو بجلي الفراولة أما بالنسبة لطريقة التحضير، فنقوم بخفق جلّ الفراولة مع ذلك الماء المغليّ وذلك من خلال استخدام الخلاط الكهربائي.
- نضع السكر والحليب إليهم مع ضرورة الخفق بصورة جيدة، حتى نلاحظ ذوبان السكر تماماً.
- يتم أيضًا إضافة الزيت بصورة تدريجية، ونقوم بإضافة الفانيليا.
- ثم نتبع نفس الطريقة التي قد تم ذكرها بالأعلى عند تحضير كيكة الشاتوه بالشكولاتة.
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