أسهل طريقة لعمل كيكة الشاتوه بمكونات اقتصادية متوفرة في مطبخك

يرجع الكيك شاتوه إلى المطبخ الفرنسيّ، ومعناها باللغة العربية هو القلعة أو الحصن، حيث أن شكل الكيك شاتوه يشبه القلعة، وكانت قد عرفت في مختلف المطابخ العالمية ولكن بنكهات مختلفة ومتعددة وذلك وفقاً لتنوّع الثقافات والشعوب، فيوجد منه شاتوه بالشوكلاتة، وكذلك الشاتوه بالفراولة، وأيضاً الشاتوه بالكريم كراميل، وهو مفضل ومحبب عند الكثيرين، ولهذا فسوف نعرضه لكم طريقة تحضيره في السطور التالية، حيث يمكن إعداده داخل المنزل بكل سهولة مثل طريقة محلات الحلويات الشهيرة.

مكونات عمل كيكة الشاتوه

واحد كوب من الدقيق الذي تم نخله.

واحد كوب من السكر البودر.

أيضًا واحد كوب من الحليب السائل.

كذلك كوب من زيت الذرة النباتي.

سوف نحتاج إلى ملعقة واحدة من البيكنج باودر.

3 ملاعق من الكاكاو.

عدد ثلاث بيضات.

ملعقة من الفانيلا السائلة.

طريقة تحضير كيكة الشاتوه