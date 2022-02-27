نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جديد طريقة تحويل المعكرونة الي بطاطس شيبس وبدون تعب في المقال التالي
يعتبر الشيبس من المقرمشات التي يفضلها الكثير من الأشخاص حيث يتسم بالمذاق الشهي وسهولة التحضير فترغب الكثير من الأمهات أن تحضر المأكولات التي يفضلها أطفالها في المنزل بدلًا من الشراء من الخارج للتأكد من سلامة المقادير ومن خلال المقال التالي سيتم التعرف على الخطوات المتبعة في تحضير الشيبس من المكرونة.
خطوات تحضير المكرونة إلى شيبس
يعتبر تحويل المكرونة إلى شيبس من الطرق التي يبحث عنها الكثيرين نظرًا لأنها من أفضل المقبلات التي يقبل على تناولها الكثيرين خصوصًا الأطفال كما أن المقادير متواجدة في المنزل بشكل دائم وفيما يلي المقادير المستخدمة في تحويل المكرونة إلى شيبس:
المكونات:
- نصف كيلو من المكرونة.
- لتر من المياه.
- زيت.
- ملعقة من الكركم.
- فلفل أسود.
- دقيق.
- نشا أبيض.
- كاري.
- توابل الدجاج.
طريقة تحويل المكرونة إلى شيبس:
يتم تحويل المكرونة إلى شيبس بخطوات بسيطة للغاية ولا تستغرق وقت على الإطلاق وفيما يلي تلك الخطوات:
- أولًا يتم الحصول على إناء ويتم وضع المياه بالإضافة إلى كمية من الزيت ثم يتم الاستمرار في التقليب.
- بعد ذلك يتم إضافة الملح إلى المياه مع الحرص على التقليب ثم يتم إشعال النار والانتظار لحين أن تغلى المياه بشكل نهائي ثم يتم إضافة المكرونة مع الاستمرار في التقليب لحين أن تصلوا إلى درجة الغليان.
- يتم إخراج المكرونة من المياه ويتم تصفيتها مها بشكل نهائي ثم يتم فتح المياه عليها وغسلها لحين التخلص من النشا المتراكم فوقها.
- الحصول على التوابل ثم يتم وضعها في البهارات ثم يتم وضعها في طبق صغير ويتم خلطهم مع الدقيق الأبيض بعد نخله.
- يتم الحصول على طبق كبي ويتم وضع فيه الكاري والفلفل الأسود والكركم وخلطهم جيدًا.
- يتم توزيع تلك المقادير أو المكونات على المكرونة ثم يتم تقليبهم سويًا ووضعهم في مقلاة بها كمية من الزيت ثم يتم إشعال النار تدريجيا على درجة حرارة متوسطة.
- يتم قلي المكرونة ثم الحصول على طبق كبير ويتم وضع فيه أوراق المناديل.
- ثم يتم رفع المكرونة من النار وتصفيتها من الزيت في ذلك الطبق.
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