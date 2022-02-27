نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بخليط من دقيق السميد والدقيق العادى اعملى أصابع زينب السورية بتكات الحلواني في المقال التالي
تعد أصابع زينب السورية من الحلويات المشهورة، والتى اشتهرت عملها فى بلاد الشام وخاصةً فى سوريا وتعتبر من الحلوى المحببة فى جميع المنازل، وهى عبارة عن عجينة من دقيق السميد والدقيق العادى المضاف عليها اللبن والماء، وتكمن تسميتها فى طريقة تشكيلها حيث انها تشكل على هيئة صوابع بشكل معين كما سوف نتعرف عليها، وتسقي بالقطر الذى يعطيها الطعم المسكر الجميل ويقبل على أكلها الصغار والكبار، فهيا بنا متابعينا الاعزاء لنتعرف سوياً من خلال موقع ثقفني على مكونات وطريقة تحضير أصابع زينب السورية بالتفصيل.
مكونات أصابع زينب السورية
تتكون أصابع زينب السورية من مكونات بسيطة واقتصادية جداً وغير مكلفة بالنسبة لشرائها من الخارج وهى كالتالي:
- ٢١/٢ كوب من الدقيق العادى.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- ٢ كوب من دقيق السميد.
- ١/٢ ملعقة صغيرة من الملح.
- كوب من الماء الدافئ.
- ٢ ملعقة كبيرة من ماء الزهر.
- كوب من اللبن السائل.
- ٢ ملعقة كبيرة من الزبدة.
- ١/٢ كوب من الزيت النباتي.
طريقة الاعداد والتحضير
طريقة عمل أصابع زينب السورية سهلة جداً ويمكنك عملها بكل سهولة فى المنزل وهى كمايلي:
- نحضر إناء عميق وننخل به الدقيق العادى ثم نضيف عليه دقيق السميد والبيكنج بودر والملح ونقلبهم مع بعض كويس.
- بعد ذلك نضيف عليهم الزبدة والزيت ونفرك باليد حتى تتمتزج المكونات مع بعضها تماما وتشرب الزبدة والزيت.
- ثم نضيف عليهم اللبن السائل بالتدريج مع العجن وبعدها نضيف الماء حتى تتشكل عندنا عجينة متجانسة.
- بعد ذلك نضيف عليها ماء الزهر ونعجنها شوية حتى تتداخل مع بعض ونتركها لمدة ٣٠ دقيقة حتى ترتاح.
- نقطع العجينة على هيئة كور صغيرة الحجم ثم نفردها باليد شوية حتى تأخذ الشكل الطولى.
- ثم نأخذ على منخل من السيلك أو مبشرة ونضغط عليها ونمشيها حتى تأخذ الشكل المعروف.
- وهكذا حتى ننتهى من الكمية كلها ثم نضع طاسة على النار وبها كمية مناسبة من الزيت حتى تسخن ثم نقليها حتى يصبح لونها ذهبي.
- نخرجها من الزيت ونضعها فى مصفاة ثم نضعها وهى ساخنة فى القطر البارد ويكون سميك شوية.
- نضعها فى مصفاة حتى تتصفي كويس ثم نضعها فى طبق التقديم وتقدم وبألف صحة وعافية.
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