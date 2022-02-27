نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفري ودبري.. فطائر المقلاة السريعة الاقتصادية ألذ عشوة بدون فرن حلو وحادق في المقال التالي

عمر شويل - جدة وصفة فطائر المقلاة السريعة من الوصفات السهلة والسريعة التحضير، بالإضافة إلى كونها لذيذة، كما أنها محببة لدى جميع أفراد الأسرة، من الممكن أن تعتبر وجبة سريعة التحضير في الإفطار أو العشاء، كما أنها خفيفة إذا كنت تعاني من مشكلة عدم تناول الطعام للأطفال، ستجدي الحل في هذه الفطائر السريعة التحضير ويمكنك إضافة النكهات والأطعمة التي يحبها أطفالك إلى هذه الفطائر.

فطائر المقلاة السريعة

تتميز هذه الفطائر أنها سريعة التحضير، كما أنها لذيذة وشهية، وتجعل من عشائك إفطارك وجبات مميزة لدى أفراد عائلتك، ويمكن تحضيرها كالتالي:

المكونات

350 جرام دقيق مخبوزات.

200 جرام دقيق سميد.

ملح.

خميرة جافة.

سكر.

بيضة.

مكعب زبدة.

طريقة عمل فطيرة الطاسة

في وعاء ضعي الخميرة الجافة مع ملعقة كبيرة من السكر ورشة صغيرة من الملح، ثم إضافة كوب من الماء الدافئ، تقلب جيدًا، وتترك لمدة خمس دقائق.

في الخلاط نضع دقيق القمح ودقيق السميد مع مكعب الزبدة والبيضة، ثم إضافة الخميرة السابق تحضيرها، ثم تضرب في الخلاط لمدة ثلاث دقائق.

تترك العجينة جانباً مع تغطيتها في مكان دافئ لمدة عشرين دقيقة، مع مراعاة أن يكون المكان دافئ.

نضع مقلاة غير لاصقة على نار متوسطة، ثم نمسحها بفرشاة بها القليل من الزيت، ثم نصب مقدار من العجينة

بسمك نصف سنتيمتر في المقلاة، ونتركها تنضج ثم تقلب على الجانب الآخر، حتى الحصول فطائر ذهبية اللون.

وصفات لحشوة الفطائر

يمكنك عمل حشوات سهلة ولذيذة الفطائر بحسب ذوق أفراد أسرتك، فهناك من يفضل الفطائر بالطعم الحلو، وهناك من يفضلها بالطعم المالح، إليك وصفات مختلفة.

الحشوات كالتالي

حشوة الشيكولاتة اللذيذة

يمكنك دهن الفطائر بالشيكولاتة، والنوتيلا، أو بكريمة البندق، كما يمكنك إضافة العسل لمزيد من الطعم الشهي حسب ذوق أطفالك.

حشوة المربى والفواكه الطازجة

يمكنك استخدام المربى المفضلة لديك مع وضع قطع الفواكه المختلفة مثل الموز والفراولة.

حشوة الدجاج

يمكنك تحضير حشوة من الدجاج المقطع قطع صغيرة مع بصل وفلفل ألوان، يسوى على النار مع قليل من الزبدة، ثم يضاف إليها الملح، وتصبح جاهزة لحشو الفطائر.

وفي الختام، يمكنك عمل فطائر المقلاة السريعة في وقت قصير جدا، وهي سهلة التحضير، حاولي إدخال الأطعمة المختلفة لأطفالك، اجعلي من هذه الوصفة مفيدة ومغذية لأطفالك بإضافة الخضار والبروتينات التي من الممكن أن يتقبلها الأطفال مع الفطائر، قدمي لأطفالك كل ما هو شهي ومفيد، يمكنك عمل الفطائر كما ذكرت في المقال بمكونات اقتصادية لا يخلو منها أي مطبخ