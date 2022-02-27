نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تألقي كل يوم.. صبغ الشعر بالنسكافيه لعشاق البني العسلي والغامق ووداعاً للتساقط في المقال التالي

عمر شويل - جدة صبغ الشعر بالنسكافيه حيث أن مكونات القهوة تشتمل على مجموعة من العناصر الطبيعية المفيدة للشعر وتحتوي على المزيد من مضادات الأكسدة التي تعيد جذور الشعر إلى طبيعتها ولمعانها، بالإضافة إلى أن القهوة لها فوائد عظيمة في نمو الشعر والقضاء على جزيئات الجذور الحرة التي تتلف بصيلات الشعر الداخلية، ولمعرفة الطريقة الصحيحة لصبغ الشعر يرجي متابعة مقالنا اليوم.

صبغ الشعر بالنسكافيه

المكونات

2 كوب من الماء المغلي.

10 ملاعق كبيرة من البن العضوي.

غلاف بلاستيكي.

طريقة التحضير

يوضع كوب من الماء الدافئ في إناء متوسط على نار عالية حتى نصل إلى درجة الغليان ثم يوضع كمية البن العضوي ويترك لمدة 5 دقائق ثم يرفع من على النار ويترك حتى يهدأ تماما من الحرارة.

ثم يوضع في إناء آخر ويوضع على الشعر ويتم توزيعه جيدا ويغطي جيدا بكيس بلاستيكي ويترك لمدة ساعة ونصف ثم ينظف الشعر بالماء البارد والبلسم المرطب للشعر وتكرر هذه الوصفة ثلاث مرات أسبوعيا حتى

نحصل على اللون الذهبي المطلوب، ويمكن وضع بعض قطرات خل التفاح على الشعر بعد غسله للحفاظ على اللون البني.

صبغ الشعر بالقهوة

المكونات

2 كوب من القهوة المغلية بشرط أن تكون مغلية من بن أسود.

و2 ملعقة كبيرة من البلسم.

2 ملعقة كبيرة من البن.

طريقة التحضير

يوضع كوب من القهوة في كمية من الماء المغلي على النار ثم يوضع معلقتين البن وتترك حتى تغلي تماما ثم ترفع من على النار وتترك حتى تهدأ من الحرارة ثم يوضع البلسم على هذا الخليط ويتم وضعه على الشعر ويوزع جيدا باستخدام مشط واسع الأسنان.

ثم يغطى الشعر جيدا ويترك لمدة ساعة ويتم تكرار الوصفة أسبوعيا حتى نحصل على اللون الذهبي المطلوب.

القهوة التركية مع الحناء

المكونات

كوب من معجون الحناء الطازج.

3 ملاعق صغيرة من مسحوق الأملج.

ملعقة صغيرة من البن.

قفازات.

فرشاة الصبغة.

طريقة التحضير

يتم مزج كل المقادير في اناء واسع حتي يختلط جيدا لنحصل على قوام متجانس ويوضع المزيج على الشعر ويتم تغطية الشعر جيدا بالقفاز ويترك لمدة ساعة ثم يغسل الشعر جيدا باستخدام الشامبو، ثم تكرر هذه الوصفة مرة شهريا حتى نحصل على اللون الذهبي المرغوب فيه.

صبغ الشعر يالنسكافية حيث أن العديد من السيدات يبحثون عن الجمال، لذلك يرغبون في تلوين شعرهم بمواد طبيعية ولقد وضحنا طريقة صبغ الشعر بالنسكافيه كأفضل المواد فعالية في صبغ الشعر،