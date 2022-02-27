كروكيت كفتة بطاطس بحشو الجبن أصابع بطاطس المقلية سهلة وسريعة

كروكيت كفتة بطاطس بحشو الجبنة أصابع بطاطس المقلية سهلة وسريعة، كروكيت البطاطس الذهبية من أشهر أنواع المأكولات المنتشرة في كل مطاعم العالم وتحضر عن طريق البطاطس المهروسة مع الحشوات المختلفة سواء كان بالدجاج أو باللحم أو البسطرمة أو بالجبن الشيدر والموتزاريلا، ويختلف شكل كفتة البطاطس أو كروكيت البطاطس كأصابع أو أقراص أو كرات، وكلها تحشو على حسب رغبتك كما ذكرنا وتغطيتها طبقة من البيض والبقسماط بتتبيلة مميزة فهيا بنا معا نتعلم طريقة عمل كروكيت البطاطس أصابع بحشو الشيدر التي تعطيها قوام مطاطي لذيذ تنال إعجاب كل أسرتك وخاصة أطفالك.

كروكيت البطاطس بحشو جبن كفتة بطاطس بالجبنة

في عدد كبير من مطاعم تقدم مقبلات بجانب الوجبات الرئيسية ومنها كوركيت بطاطس جمعنا لكم أشهر تلك الوصفات من أصابع البطاطس الذهبية بحشو الجبن.

مكونات أصابع بطاطس المقلية بالجبنة

عدد 3 بيض بحرارة المطبخ. ثمرة من البصل المفروم ناعم. 3/4 كوب من بقسماط الخبز. عدد 2 عبوة من تونة. 3/4 ملعقة كبيرة من زبدة. نصف كوب من دقيق. ملعقة صغيرة من ثوم بودر. ملح وفلفل أسود على حسب رغبتك. نصف كوب جبن تركي مبشور. نصف كيلو من بطاطس مسلوقة ومقشرة. ربع كوب بقدونس مقطع.

تحضير كوركيت بطاطس مقلية بحشو جبنة

يوضع البطاطس بعد سلقها في وعاء ويتم عرسها وهي ساخنة ويضاف عليها الزبدة لكي تذوب سريعا قلبيها بسرعة، ثم ضيفي عليها الثوم والملح والفلفل الأسود وتقلب مكونات معا.

يضاف إلى البطاطس التونة مع بصل مفروم والبقدونس، ويضاف بيضة واحدة وتقلب مكونات جيدا حتى تكون عجينة لاصقة باليد.

تدهن اليد بالقليل من الماء وتشكل على شكل كرات ووضع الجبن في منتصف وغلق كرة البطاطس جيدا حتى تختفي الجبن في منتصف.

يرص كرات بطاطس بعد الانتهاء من كل الكمية على صينية مبطنة بورق الزبدة، وتدخل الثلاجة لمدة ربع ساعة، وفي تلك الأثناء اخفقي 2 بيضة مع ملح وفلفل أسود ويترك خليط التغطية جانباً.

ثم اخرجي كرات بطاطس من الثلاجة وغمسيها في كمية من دقيق حتى تغطى تماما ثم توضع في مزيج البيض ثم منها إلى مزيج البقسماط حتى تتغلف من خارج بالكامل.

ثم ترص مرة أخيرة كرات بطاطس في صينية وتدخل الفريزر حتى تتجمد لمدة ربع ساعة لابد من أن تكون مجمدة قبل أن تخرج لكي يتم قليها في الزيت الساخن غزير وتقلب على جوانب حتى تأخذ لون ذهبي من كافة الجهات.

ثم ترفع كروكيت بطاطس المقلية بحشو الجبن من الزيت وتصفى وتقدم ساخنة فورا لتكون مطاطة واستمتعوا بأشهى كرات بطاطس بحشو الجبن.

كروكيت البطاطس بالدجاج لذيذة ومقرمشة

كروكيت البطاطس أو كفتة البطاطس من أسهل الأطباق التي يحبها الكبار والصغار خاصة ما تقدم بجانب المأكولات في المطاعم، فلها طعم خاص وطبقة خارجية مقرمشة وتقدم بالكثير من الأشكال على شكل دوائر أو أصابع بطاطس بالتونة بحشو الجبن كما ذكرنا أو كروكيت البطاطس بالدجاج كما سنقدمها لكم في السطور التالية.

مكونات كروكيت بطاطس بالدجاج وجوزة الطيب